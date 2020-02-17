Эксперты предсказали снижение темпов роста ВВП Китая на 2-3 п.п. из-за коронавируса

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавириуса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на один процентный пункт (п.п.), экономики КНР - на 3 п.п., прогнозируют аналитики американской Dun & Bradstreet.

По данным компании, как минимум у 51 тыс. компаний в мире (в том числе у 163 корпораций из списка Fortune 1000) есть один или несколько прямых поставщиков или же поставщиков первого уровня в пострадавших провинциях КНР. Как минимум у 5 млн компаний в мире (и 938 корпораций из Fortune 1000) есть один или нескольких поставщиков второго уровня в пострадавшем регионе. В число стран, в наибольшей степени зависящих от пострадавшего региона, входят США, Канада, Великобритания, Россия и Швеция.

Приблизительно 49 тыс. предприятий, работающих в пораженном эпидемией регионе КНР, являются при этом филиалами или дочерними предприятиями компаний, штаб-квартиры которых находятся в других странах.

Инфекция начала распространяться в Ухане, провинция Хубэй, затем распространилась еще на 18 провинций, что привело к прекращению деятельности большого числа предприятий в регионе. В пострадавших провинциях находится свыше 90% всех действующих предприятий Китая, а перебои в их деятельности, учитывая масштаб работы и отраслевую специфику, подвергают риску бизнес-процессы во всем мире.

Эксперты D&B рассматривают в своем исследовании Business Impact of the Coronavirus два сценария дальнейшего развития ситуации.

Согласно первому сценарию, эпидемия будет взята под контроль ко второму кварталу 2020 года. Благодаря изобретению вакцины распространение инфекции на национальном и международном уровне будет заблокировано. В этом случае ожидается снижение темпов роста в провинции Хубэй и Китае в течение еще одного квартала, но затем начнется быстрое восстановление экономики, как это уже бывало в прошлом после эпидемий. Рост экономики КНР по итогам года может замедлиться на 2 п.п., мировой экономики - менее чем на 1 п.п.

Согласно менее благоприятному сценарию, изобретение и внедрение вакцины, которая позволит остановить распространение вируса, затянется до конца года или позже. При таком развитии событий темпы роста ВВП Китая будут ниже на 3 п.п., мировой экономики - на 1 п.п.

Dun & Bradstreet - ведущий мировой поставщик данных и аналитики о бизнесе, в базе данных которого содержится информация о более чем 355 млн компаний в мире. В ходе исследования компания использовала данные о цепочках поставок, деятельности бизнеса в пострадавших регионах и т.д.

Экономика Китая выросла на 6,1% в 2019 году, на 6,8% в 2018 году.