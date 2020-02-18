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В ЕС спрогнозировали замедление роста экономики еврозоны в 2020 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны продолжает расти, хотя и медленными темпами из-за "негативных рисков", следует из зимнего прогноза экономического положения в странах ЕС, представленного в понедельник Еврокомиссией.

"Хотя некоторые из этих рисков немного уменьшились, в том числе связанные с Brexit и торговой напряженностью, недавняя вспышка коронавируса дала повод для беспокойства, и мы должны внимательно следить за ней", - заявил председатель еврогруппы Марио Сентено по завершении ее заседания, комментируя зимний прогноз.

Он сообщил, что министры экономики и финансов стран еврогруппы договорились координировать любые меры, необходимые для политического ответа на замедление роста. Они начали обсуждать варианты "рекомендаций зоны евро", в том числе согласовали пять приоритетов на 2020 год. В их числе - структурные реформы, финансовая устойчивость и государственные инвестиции, рынки труда и социальная интеграция, финансовая стабильность и углубление экономического и валютного союза. Также планируется сделать упор на экологической устойчивости.

Ожидается, что во вторник эти рекомендации официально примет Совет министров экономики и финансов ЕС (Ecofin).

Кроме того, по словам Сентено, министры экономики и финансов стран еврозоны обсудили набор общих принципов и ориентиров для налогового клина (косвенных налогов на предпринимателей и налогов на зарплату). Он рассказал о планах снизить налоги на рабочую силу, уровень которых в ЕС один из самых высоких в мире, и перенести ее на другие формы налогообложения, в частности, на экологическое налогообложение.

"Анализ (Европейской - ИФ) Комиссии показывает, что за последние несколько лет в еврозоне достигнут определенный прогресс в снижении налоговой нагрузки на рабочую силу, хотя она остается одной из самых высоких в мире", - отметил председатель еврогруппы.

"Это важно для повышения стимулов для труда, особенно для низкооплачиваемых работников. Комиссия также выдвигает на первый план потенциальные выгоды от пересмотра налогов с учетом климатических целей", - подчеркнул Сентено.

ЕС Еврокомиссия Марио Сентено

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