"Газпром" разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,625%, затем он был снижен до 3,375-3,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,25-3,3%, размещение проходит по его нижней границе.

Евробонды "Газпрома" традиционно пользовались высоким спросом у инвесторов, объем книги заявок, по последним данным, превысил $5,5 млрд.

Сделка "Газпрома" - крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди эмитентов из РФ за последнее время: в этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин РФ.

Road show выпуска прошло 13-17 февраля в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.Организаторами сделки выступают JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.