"Газпром" разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,625%, затем он был снижен до 3,375-3,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,25-3,3%, размещение проходит по его нижней границе.
Евробонды "Газпрома" традиционно пользовались высоким спросом у инвесторов, объем книги заявок, по последним данным, превысил $5,5 млрд.
Сделка "Газпрома" - крупнейшее корпоративное размещение евробондов среди эмитентов из РФ за последнее время: в этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в прошлом году больше занял только Минфин РФ.
Road show выпуска прошло 13-17 февраля в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.Организаторами сделки выступают JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.
"Газпром" не выходил на рынок евробондов ровно год. В феврале 2019 года газовая монополия разместила 7-летние евробонды на $1,25 млрд под 5,15% при спросе свыше $5 млрд.
"Газпром" традиционно являлся одним из лидеров среди российских заемщиков по количеству выходов на международный рынок долга. Например, в 2018 году "Газпром" разместил два выпуска еврооблигаций в евро и один в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.
Однако в прошлом году лидирующие позиции "Газпрома" пошатнулись из-за исков украинского "Нафтогаза".
В конце декабря стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату "Газпромом" "Нафтогазу" $2,918 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В январе "Газпром" объявил о снятии в европейских юрисдикциях - Великобритании, Люксембурге и Нидерландах - всех арестов по искам "Нафтогаза" с активов группы.