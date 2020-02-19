Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1 %, индексация затронет почти 4 млн пенсионеров, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Индексация произойдет 1 апреля, сказал Котяков, которого цитируют в пресс-службе Минтруда в среду. По его словам, соответствующий проект постановления правительства уже разработан его ведомством.

Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем 2019 году, пояснил министр. Индексация социальных пенсий обойдется в 21,7 млрд рублей до конца года (2,41 млрд в месяц), отметил Котяков.

В пресс-службе ведомства добавили, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1 %) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019 г. - 2%, в 2018 г. - 2,9%).

Получатели социальных пенсий - это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Как разъяснили в Минтруде, это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Тем не менее, круг пенсионеров, которых затронет повышение социальных пенсий, выше. Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.