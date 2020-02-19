Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:39

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек

Социальные пенсии проиндексируют 1 апреля на 6,1% для 4 млн человек
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1 %, индексация затронет почти 4 млн пенсионеров, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Индексация произойдет 1 апреля, сказал Котяков, которого цитируют в пресс-службе Минтруда в среду. По его словам, соответствующий проект постановления правительства уже разработан его ведомством.

Коэффициент индексации устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошедшем 2019 году, пояснил министр. Индексация социальных пенсий обойдется в 21,7 млрд рублей до конца года (2,41 млрд в месяц), отметил Котяков.

В пресс-службе ведомства добавили, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1 %) существенно выше индексации социальной пенсии за прошлые годы (в 2019 г. - 2%, в 2018 г. - 2,9%).

Получатели социальных пенсий - это самая малочисленная группа пенсионеров в России. Как разъяснили в Минтруде, это те, кто в силу разных обстоятельств не заработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Тем не менее, круг пенсионеров, которых затронет повышение социальных пенсий, выше. Вместе с социальными пенсиями вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и др.

Антон Котяков Минтруд

Новости

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Bloomberg узнал о заказе "Гознаку" выпустить 300 млн банкнот для Венесуэлы

Россия сократила вложения в госбумаги США в декабре впервые за 5 месяцев

Роснефть опротестует в суде санкции против Rosneft Trading

"Газпром" разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Война санкций

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу
Новый коронавирус в Китае

Россия разработает план по нейтрализации влияния коронавируса на экономику

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');