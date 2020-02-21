Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение по большинству blue chips на фоне отката мировых площадок из-за вернувшихся опасений относительно влияния коронавируса из Китая на мировую экономику, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3106,02 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1523,35 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 64,25 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (-1%), "Магнита" (-1%), "азпром нефти" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Распадской" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,7%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,6%), "Башнефти" (+0,2%), "префы" "Ростелекома" (+1,9%).

В США в четверг индексы снизились на 0,4-0,7% из-за неопределенности, связанной с влиянием коронавируса нового типа на мировую экономику. Кроме того, снижение может быть обусловлено корректировкой рынка после того, как днем ранее Standard & Poor's 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

Европейские и американские фондовые индексы находятся на рекордно высоких уровнях, однако существуют высокие риски коррекции, поскольку инвесторы недооценивают влияние коронавируса, считают аналитики Goldman Sachs.

Индекс производственной активности Филадельфии в феврале взлетел до максимума за три года - 36,7 пункта по сравнению с 17 пунктов в прошлом месяце. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 10 пунктов, сообщает MarketWatch.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случая (смертность 2,96%).

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся Covid-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

Поддержку рынкам ранее на этой неделе оказывали надежды на то, что принятые властями Китая меры смогут ограничить распространение коронавируса. Между тем Сеул сообщил в пятницу о 52 новых случаях заболевания новым типом коронавируса, в результате чего общее число зараженных в Южной Корее достигло 156 человек. Также власти объявили города Тэгу и Чхондо "зонами особого внимания" в связи со вспышкой заболевания.

Зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил на пресс-конференции в Пекине, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу выразил опасения в связи с последствиями распространения коронавируса на мировую экономику, но сказал, что еще слишком рано обсуждать принятие определенных мер. По его словам, регулятор не будет медлить со смягчением политики, если это будет необходимо.

Нефть утром в пятницу также дешевеет на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на их ограничения. Цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,74 за баррель (-1% и +0,3% накануне), апрельская цена WTI - $53,43 за баррель (-0,8% и +0,9% в четверг).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу утром индекс РТС будет корректироваться вниз под давлением внешнего фона. Трейдеры на мировых рынках акций вновь обеспокоены распространением китайского коронавируса (на этот раз не столько темпами роста общего числа зараженных, сколько увеличением числа случаев за пределами Китая, в частности, в Южной Корее). На валютном рынке сохраняется спрос на доллар США в качестве "защитной" валюты, что подразумевает возможность ее закрепления выше 64 руб./$1.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в Азии продолжает распространяться коронавирус, который оказывает существенное влияние на деловую активность. Соответственно, бегство происходит не только от риска, но и от иены, которая рискует продолжить свое ослабление на череде слабой статистики. Тема распространения коронавируса Covid-19 за пределы Китая продолжает нервировать участников торгов, поскольку борьба с ним может ограничить движение капитала и товаров в мире. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что рынок пока плохо понимает масштабы экономических последствий вспышки коронавируса и осознание их способно привести к глубокой коррекции индексов. Со стороны статистики из США пока существенных угроз рынку нет.

В Южной Корее отменяют массовые мероприятия и принимают дополнительные меры по контролю над распространением вируса. Нефть находилась под давлением, так как борьба с коронавирусом за пределами Китая может еще больше сократить потребление сырья. Дополнительным поводом для распродаж нефти стало заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что производители согласились с отсутствием непосредственной необходимости для более ранней встречи ОПЕК+.

Российский рынок акций утром в пятницу будет снижаться, реагируя на слабую нефть и продолжающееся бегство капитала в качество американских казначейских обязательств. Давление на рубль также может продолжиться, хотя рынок может вспомнить о том, что более 20% международных резервов РФ находится в дорожающем золоте, считает Кочетков.