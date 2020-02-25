"Ъ" узнал о согласии Путина на консолидацию "дочки" "Россетей"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" могут консолидировать дочернее ПАО "ФСК ЕЭС", сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

С таким предложением холдинг обратился к президенту РФ Владимиру Путину, он согласился, отмечает издание. Речь идет, в частности, о том, что глава "Россетей" Павел Ливинский может получить полный управленческий контроль над ФСК (сейчас эту компанию возглавляет Андрей Муров).

Кроме того, возможно и общее казначейство с ФСК на базе "Россетей" и отказ от директивного управления ФСК, также пишет "Ъ". При этом холдинг сохраняет идею о переходе на единую акцию с ФСК, но этот вопрос пока не решен.

Вопрос об изменении управления ФСК обсуждается уже не первый год. Так, спор о едином казначействе длится уже с 2015 года. Тогда это предполагалось сделать в рамках президентского поручения на единое казначейство, но ФСК не соглашалась на централизацию казначейских функций в "Россетях", считая такое решение неэффективным и, более того, опасным для себя.

Тема консолидации холдинга с "дочками" впервые возникла в первой долгосрочной программе "Россетей". Там содержалось предложение о создании единой управляющей сетями компании, переходе всех "дочек" сетевого холдинга на единую акцию и на единый тариф.

Слухи о непосредственном объединении "ФСК ЕЭС" и "Россетей" в последний раз обсуждались на энергорынке весной 2019 года на фоне роста акций "Россетей". Летом того же года глава ФСК Муров сообщал, что этот вопрос не стоит на повестке дня.