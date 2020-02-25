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"Ъ" узнал о согласии Путина на консолидацию "дочки" "Россетей"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети" могут консолидировать дочернее ПАО "ФСК ЕЭС", сообщила во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

С таким предложением холдинг обратился к президенту РФ Владимиру Путину, он согласился, отмечает издание. Речь идет, в частности, о том, что глава "Россетей" Павел Ливинский может получить полный управленческий контроль над ФСК (сейчас эту компанию возглавляет Андрей Муров).

Кроме того, возможно и общее казначейство с ФСК на базе "Россетей" и отказ от директивного управления ФСК, также пишет "Ъ". При этом холдинг сохраняет идею о переходе на единую акцию с ФСК, но этот вопрос пока не решен.

Вопрос об изменении управления ФСК обсуждается уже не первый год. Так, спор о едином казначействе длится уже с 2015 года. Тогда это предполагалось сделать в рамках президентского поручения на единое казначейство, но ФСК не соглашалась на централизацию казначейских функций в "Россетях", считая такое решение неэффективным и, более того, опасным для себя.

Тема консолидации холдинга с "дочками" впервые возникла в первой долгосрочной программе "Россетей". Там содержалось предложение о создании единой управляющей сетями компании, переходе всех "дочек" сетевого холдинга на единую акцию и на единый тариф.

Слухи о непосредственном объединении "ФСК ЕЭС" и "Россетей" в последний раз обсуждались на энергорынке весной 2019 года на фоне роста акций "Россетей". Летом того же года глава ФСК Муров сообщал, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

Россети ФСК ЕЭС Владимир Путин Павел Ливинский Андрей Муров

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