Рынок акций РФ обновил минимум индекса РТС с декабря на опасениях из-за коронавируса

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник обновил минимум индекса РТС с 11 декабря 2019 года из-за массированных распродаж на фоне отката мировых площадок из-за усиления опасений негативного влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; вечером "медведи" взяли паузу в ожидании сигналов из США, где может наметиться коррекция после падения.

К 16:30 по Москве индекс МосБиржи опустился до 3042,82 пункта (-2%), индекс РТС упал до 1467,2 пункта (-3,8%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%. Доллар подорожал до 65,34 рубля (+1,26 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-4,5%), "Аэрофлота" (-4,4%), "РусАла" (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-3%), "Роснефти" (-2,7%), "Татнефти" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,4%), "Газпром нефти" (-2,3%), "Газпрома" (-2,3%), Мосбиржи (-2,1%), "Интер РАО" (-1,9%), "РусГидро" (-1,8%), "Мобильных телесистем" (-1,7%), Сбербанка (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "Магнита" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Полюс" (+3,5%, до 8808 рублей; максимум дня и новый пик - 9127,5 рубля), "Селигдара" (+2% и +1,1% "префы"), Polymetal (+1,5%), ПАО "Лензолото" (+1%), "Россетей" (+0,7% и +2,3% "префы"), "Ростелекома" (+0,6%), "Бурятзолото" (+0,2%).

Возможная консолидация "дочки" "Россетей"

Поддержку акциям "Россетей" оказали новости, что компания может консолидировать дочернее ПАО "ФСК ЕЭС", о чем сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Россети" обратились с таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину, он согласился, отмечало издание. Речь идет, в частности, о том, что глава "Россетей" Павел Ливинский может стать единым исполнительным органом ФСК (сейчас эту компанию возглавляет Андрей Муров).

Кроме того, возможно общее казначейство с ФСК на базе "Россетей" и отказ от директивного управления ФСК, написал "Коммерсантъ". При этом холдинг сохраняет идею о переходе на единую акцию с ФСК, но этот вопрос пока не решен.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступают акции "Кубаньэнерго" (-6,8%), "Камчатскэнерго" (-5,3%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-4,9%), ADR Qiwi (-4,7%), бумаги "М.Видео" (-4,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+12,1% и +10,3% "префы"), "Якутскэнерго" (+8,7% и +5% "префы"), "ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+1,5%), "ТГК-2" (+1,3% и +2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 по московскому времени составил 59,097 млрд рублей (из них 8,5 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 7,503 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Коронавирус шагает по планете

В США в понедельник, 24 февраля, индексы обвалились на 3,4-3,7% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса COVID-19. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов, отмечает MarketWatch. В результате его снижение в текущем году составляет теперь 2%.

Власти Южной Кореи в воскресенье, 23 февраля, объявили наивысший, "красный" уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных COVID-19. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти на неделю продлили школьные каникулы, которые должны были закончиться в начале марта.

Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом в Италии достигло 203, четыре человека скончались. Таким образом, отмечает газета La Repubblica, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Распространение COVID-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.

Во вторник упали фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,3%), в Европе после утреннего роста индексы вновь снижаются (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,4-0,8%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, выявлено 508 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, говорится в сообщении.

В мире, за исключением материковой части Китая, по состоянию на утро вторника, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,438 тыс., увеличившись за сутки на 234 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Правительство Китая в понедельник пообещало принять новые меры поддержки компаний. По мнению аналитиков, автопроизводители и другие компании смогут полностью восстановить производство не раньше середины марта, пишет MarketWatch.

Нефть пытается стабилизироваться после обвала

Нефть к вечеру пытается стабилизироваться после обвала понедельника, ставшего максимальным за почти семь недель; цена Brent находится на $1,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 21 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:30 по Москве составила $56,4 за баррель (+0,2% и -3,8% в понедельник), апрельская цена WTI - $51,54 за баррель (+0,2% и -3,7% накануне).

В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. Эти предположения были поставлены под сомнение в связи с быстрым распространением заболевания в последние несколько дней, пишет Bloomberg.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, с прошлой пятницы рынки продолжают падать - инвесторы опасаются глобальной пандемии COVID-19. Инвесторов сильно встревожили сообщения о новых случаях заражения вирусом за пределами КНР, в частности, в Южной Корее и Италии. Появились опасения, что ситуация может перерасти в глобальную пандемию.

Негатива добавили и политические новости из США, где три влиятельных сенатора, в том числе лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, в письме к президенту США Дональду Трампу призвали его объявить новые санкции против России в связи с недавними обвинениями в попытках вмешаться в президентскую кампанию 2020 года.

Между тем, во вторник динамика внешних индикаторов уже не так однозначна: некоторые инструменты перестали падать и даже выросли в цене. Это говорит о том, что падение, наблюдавшееся в последние три сессии, возможно, было чрезмерным, хотя определенного консенсуса пока не наблюдается.

Мнения аналитиков

В пятницу, 28 февраля, после закрытия рынка вступят в силу итоги февральской ребалансировки индексов MSCI. Для России основное изменение связано с тем, что поменяются местами "НОВАТЭК" и "Норникель" на четвертом месте в группе эмитентов с весом свыше 10% в индексе 10/40. Впрочем, это скорее повлияет на активные фонды, поэтому обязательного изменения потоков инвестиций не ожидается, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции золотодобытчиков выступают защитными активами, хотя уже к середине дня они ожидаемо отступили от максимумов сессии на фоне коррекции котировок золота.

Пока нефть Brent не отвоевала сопротивление $57 за баррель, сохраняется высокий риск движения к минимумам текущего года ($53,12 за баррель). На следующей неделе ожидается встреча ОПЕК+, на которой страны могут принять решение об увеличении объемов сокращения нефтедобычи и таким образом поддержать рынок.

В Европе биржи перешли к снижению после попыток стабилизации в начале сессии. Теперь в зоне повышенного вирусного риска оказался и европейский континент, что соответствующим образом сказывается на склонности к риску. Окончательные данные тем временем показали увеличение ВВП Германии в IV квартале на 0,4% г/г, как и ожидалось. Темпы роста крупнейшей экономики еврозоны остаются самыми медленными с 2013 года.

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии пробили нижние границы краткосрочных диапазонов, а долларовый индикатор ввиду слабости рубля преодолел и среднесрочную поддержку 1500 пунктов. Ситуация для "быков" становится все более неблагоприятной и может не ограничиться текущим снижением, считает Кожухова.

По словам аналитиков Райффайзенбанка, небольшая коррекция в конце прошлой недели неожиданно переросла в масштабную распродажу, доходность 10-летних UST опустилась до 1,38%, что является многолетним минимумом, аналогичная динамика наблюдалась и в 2-летних бондах.

Причиной для "бегства в качество" послужила информация о том, что, несмотря на все ограничения, распространение коронавируса происходит за пределы Китая. Это вызвало опасения среди участников финансового рынка, что экономические последствия от коронавируса могут быть тяжелыми.

Несмотря на небольшое число инфицированных людей по всему миру (80 тыс.) в отношении к общей популяции, ограничительные меры, предпринимаемые для предотвращения распространения инфекции (которая отличается от других известных вирусов способностью долго жить вне биологического организма, долгим инкубационным периодом, что транслируется в высокую степень заражения), могут оказать существенный негативный эффект на экономическую активность по всему миру (прежде всего, потребительскую).

Тяжелые последствия эпидемии "уханьского" вируса

Более того, экономические последствия будут тем тяжелее, чем длительнее будет эпидемия, а признаков ее затухания пока нет. Поскольку Китай занимает существенную долю в потреблении сырья (железорудное сырье, базовые металлы, энергия), сырьевые рынки наиболее уязвимы к действию вируса. Первым удар уже ощутил энергетический рынок: по данным СМИ, Китай сократил потребление нефти на 3-4 млн б/с, а образовавшийся на рынке соответствующий избыток (пока страны ОПЕК не снизили производство) может привести к более сильному падению цены на нефть, отмечают эксперты.

Рынки акций в определенной степени оторваны от реальности, полагаясь главным образом на монетарные стимулы (из-за которых ценообразование акций является функцией от объема дешевой ликвидности в финансовом секторе). Таким образом, глубина начавшейся коррекции для рынка будет определяться готовностью регуляторов (прежде всего, ФРС и ЦБ Китая) дать еще больше денег (комментарии со стороны ФРС и Трампа о такой готовности обычно следуют за сильной коррекцией S&P500).

Однако пока участники рынка не рассчитывают на скорое смягчение политики ФРС: фьючерсы на ключевую долларовую ставку не предполагают ее снижения на ближайшем заседании (ожидания сосредоточены на июль, но помощь может потребоваться значительно раньше), полагают аналитики Райффайзенбанка.

Как отмечает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович, на рынках наблюдается очередная волна существенных изменений в настроениях инвесторов в плоскости восприятия вирусных угроз. Если в начале прошлой недели рынки весьма быстро переварили негатив, вызванный недоверием к официальной вирусной статистике, то в конце прошлой недели и в начале текущей рынки оказались на территории паники.

Тем не менее, говорить о том, что инвесторы в полной мере готовы развернуться к пессимизму, пока еще рано. Масштаб снижения американских фондовых площадок на 2-3% вряд ли можно считать полноценным обвалом. Фактически идея о непринятии реальной коррекции (на 10-15%) остается доминирующей на рынках - жадность, подкрепляемая поддержкой со стороны колоссальных объемов денежной ликвидности на рынках, пока что побеждает страхи.

Тем не менее, вирусные угрозы уже нельзя назвать краткосрочными рисками, а их влияние на мировую экономику будет существенным - это сейчас воспринимается инвесторами более рационально. Стратегии, предполагающие усиление качества позиций, в данный момент увеличивают свою привлекательность для многих участников рынка. В случае перехода вирусных угроз в реальную мировую пандемию, мировой экономике, как и рынкам, будет нанесен колоссальный ущерб. Но в настоящий момент данный сценарий пока не расценивается как базовый.

Если рынкам и удастся избежать коллапса, то в ближайшие месяцы можно будет увидеть достаточные предпосылки для существенной коррекции (на 10-15%). Такими предпосылками могут стать статистические данные различных экономик, оказывавшихся под вирусным давлением. Если экономическая конъюнктура в азиатских и европейских странах испытает ухудшение, аналогичное китайскому, то эти данные могут стать "триггером" для болезненного выхода рынков из текущей зоны перекупленности, считает Покатович.

Не только вирусные факторы

Помимо вирусных факторов, в мировой экономике остается высокий уровень концентрации и других проблем. В том числе, сейчас нет оснований для того, чтобы говорить о наличии масштабных улучшений в реальной конъюнктуре (а не в информационном фоне) торговых отношений США и Китая. Также видно, что торговые риски в отношения США и ЕС усиливаются. В этих условиях вирусный фактор даже без перехода в формат мирового бедствия может стать инструментом, который снимет розовые очки с фондовых рынков, оптимизм на которых поддерживается постоянной мягкостью мировых центробанков.

На прошлой неделе произошла активизация российских геополитических рисков - против трейдинговой компании "Роснефти" были реализованы санкции США. В одиночку данная новость была воспринята российскими рынками весьма сдержанно. Однако уже на этой неделе продолжается активизации возможного геополитического давления - в новостном фоне начинает появляться информация, предупреждающая о том, что Россия может, якобы, снова вмешаться в американские выборы в 2020 году.

Сейчас рынки все еще не готовы к существенной коррекции - дальнейшее развитие событий в данной плоскости, вероятно, продолжит определять вирусный фактор. При отсутствии новых масштабных негативных шоков на рынках потенциал рублевого ослабления останется ограничен уровнями 66-67 руб./$1. В перспективе марта у нефти остаются шансы для возобновления роста к уровням $60 за баррель и выше, что окажет поддержку российским акциям.

При таких вводных у ЦБ РФ все еще остается необходимое пространство для продолжения снижения ключевой ставки - на конец 2020 года ставка может составить 5,5-5,75%. Очередное снижение ставки может быть реализовано либо на мартовском, либо на апрельском заседании Банка России, считает Покатович.