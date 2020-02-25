Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,4%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник падением цен большинства blue chips на фоне обвалившихся мировых площадок и нефти в начале недели из-за усиления опасений негативного влияния коронавируса из Китая на мировую экономику; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 1,4%, при этом растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с акциями ПАО "Полюс".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3062,01 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1503,51 пункта (-1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 64,77 рубля (+0,69 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-4,7%), "РусАла" (-3,9%), "Газпром нефти" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Распадской" (-2,5%), "Башнефти" (-2,5%), "ФСК ЭС" (-2,1%), "Мечела" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Интер РАО" (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), "АЛРОСА" (-1,7%), АФК "Система" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "Татнефти" (-1,6%), "Норникеля" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Газпрома" (-1,4%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+3,5%), ПАО "Лензолото" (+2,5%), Polymetal (+1,9%), "Бурятзолота" (+1,7%), "Селигдара" (+1,2%).

В США в понедельник индексы обвалились на 3,4-3,7% на опасениях сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса COVID-19. Для Dow Jones Industrial Average падение на 3,6% стало третьим по величине за всю историю его расчетов, отмечает MarketWatch. В результате его снижение в текущем году составляет теперь 2%.

Власти Южной Кореи в воскресенье объявили наивысший, "красный", уровень угрозы на фоне стремительного роста числа зараженных Covid-19. В последние дни в Южной Корее наблюдается резкий рост числа случаев заболевания Covid-19. По состоянию на понедельник было подтверждено 833 случая заболевания и зарегистрировано восемь летальных исходов. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти на неделю продлили школьные каникулы, которые должны были закончиться в начале марта.

Число подтвержденных случаев заражения остроинфекционным коронавирусом в Италии достигло 203, четыре человека скончались. Таким образом, отмечает газета La Repubblica, в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных "уханьским" вирусом после Китая и Южной Кореи.

Распространение Covid-19 за пределами КНР вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной экономики будут более драматичными, чем предполагалось ранее.

Во вторник упали фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,1%), но корректируются американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 1%).

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, выявлено 508 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2663 человек, зарегистрировано 77658 случаев заболевания, говорится в сообщении.

В мире, за исключением материковой части Китая, по состоянию на утро вторника, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2438, увеличившись за сутки на 234 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Правительство Китая в понедельник пообещало принять новые меры поддержки компаний. По мнению аналитиков, автопроизводители и другие компании смогут полностью восстановить производство не раньше середины марта, пишет MarketWatch.

Нефть утром во вторник отскакивает вверх после обвала понедельника, ставшего максимальным за почти семь недель; цена Brent находится почти на $1,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 21 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $56,82 за баррель (+0,9% и -3,8% в понедельник), апрельская цена WTI - $51,89 за баррель (+0,9% и -3,7% накануне).

В течение последних двух недель нефтяные цены росли на фоне оптимизма по поводу того, что распространение эпидемии за пределами Китая не будет масштабным и что значительного замедления мировой экономической активности удастся избежать. Эти предположения были поставлены под сомнение в связи с быстрым распространением заболевания в последние несколько дней, пишет Bloomberg.

По оценке крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, на данный момент из-за коронавируса спрос на нефть в Китае упал на 4 млн б/с, что составляет около 4% мирового потребления.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, мировые рынки упали из-за усиления опасений, связанных с распространением вируса (трейдеров обеспокоили темпы роста числа инфицированных в Южной Корее и Италии), и этот фактор будет отыгрывать рынок акций РФ после праздничных выходных.

Вместе с тем, заметное углубление коррекции вниз по индексу РТС в течение дня не выглядит наиболее вероятным сценарием - всплеск волатильности на мировых фондовых площадках представляется избыточным, основания для стабилизации обстановки дают сообщения о появлении лекарств для борьбы с коронавирусом (в частности, министр здравоохранения Японии заявил о планах рекомендовать к применению лекарство, разработанное Fujufilm и Toyama Chemical). На валютном рынке ориентиром для доллара может послужить уровень 65 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что движение мировых рынков продолжает определять ситуация с распространением коронавируса. В начале текущей недели инвесторы обратили внимание на динамику заболеваемости и смертельных исходов за пределами Китая, что вызвало ухудшение настроений на мировых площадках. Существенное количество зараженных выявлено в Южной Корее и Италии, что усиливает опасения относительно влияния коронавируса на экономики этих стран. При этом по итогам субботы и воскресенья количество зараженных за пределами Китая росло на 300 человек в день, что существенно превышает предыдущие темпы роста. Тем временем, в самом Китае ситуация несколько улучшается - темпы роста количества заболевших снижаются, активно растет число выздоровевших.

Скорее всего, на неделе ситуация с коронавирусом продолжит оставаться определяющей для отношения инвесторов к высокорисковым активам. Фактором, нивелирующим негативное воздействие распространения инфекции, будут выступать действия мировых регуляторов, которые через словесные интервенции, а также через вливание ликвидности стараются успокоить инвесторов, снизить волатильность и поддержать широкий спектр активов.

Во вторник утром рынок акций РФ будет отыгрывать провал мировых рынков в начале недели, что будет способствовать преобладанию продаж. Индекс МосБиржи может потерять более 3% и отступить в район 3000 пунктов. В дальнейшем российский рынок перейдет в движение в фарватере внешних площадок, что может помочь ему отыграть часть утренних потерь. При этом на рынке сохранится высокая волатильность, а в ходе сессии индекс МосБиржи может закрепиться в диапазоне 2970-3030 пунктов, считает Зварич.