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РЖД собрались выйти из проекта в Иране на фоне новых санкций к этой стране

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Российские железные дороги" планирует выйти из проекта в Иране.

"10 января Соединенные Штаты расширили санкции (до возможности их применения - ИФ) в отношении лиц, участвующих в крупных сделках, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающей и текстильной промышленностью в иранской экономике. Группа предпринимает шаги по выходу из проекта", - говорится в проспекте к евробондам, которые монополия планирует разместить в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в 2017 году структура РЖД - ООО "РЖД Интернешнл" - подписала с "Железными дорогами Ирана" договор на электрификацию участка Гармсар - Инче Бурун и поставку российской техники и материалов. Стоимость проекта оценивается в 1,2 млрд евро. Проект включает электрификацию ж/д линии протяженностью 495 км, а также подходов к портам Амир-Абад и Торкеман и городу Горган. Он призван значительно увеличить пропускную способность линии и повысить максимальную скорость поездов на отдельных участках.

РЖД отмечали, что на 85% проект будет финансироваться за счет экспортного кредита РФ, а остальные средства поступят от железных дорог Ирана. Компания ожидала, что работа над проектом начнется в середине 2019 г. и продлится примерно 4 года. Для укрепления деловых отношений с Иранскими железными дорогами в 2016 г. "Российские железные дороги" открыли представительство в Тегеране.

РЖД Иран

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