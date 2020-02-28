ФНС захотела получить статус приоритетного кредитора в банкротствах

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Фискальные органы предлагают придать им исключительный статус залогового кредитора в банкротствах, если передача имущества компании-банкрота в обеспечение кредита или займа происходила после начала налоговой проверки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сейчас закон о банкротстве защищает права залоговых кредиторов лучше, чем всех остальных, в том числе и бюджета в лице налоговых органов. Дело в том, что предмет залога реализуется отдельно от остальных элементов конкурсной массы компании-банкрота, 70% средств от его продажи достается залогодержателю (если эта сумма не выше размера долга), 20% - кредиторам первой и второй очереди, а 10% - для покрытия расходов на саму процедуру банкротства.

В результате залоговым кредиторам удается в ходе конкурсного производства вернуть около 30% задолженности, тогда как "обычным" кредиторам третьей очереди - лишь 2,4%, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) за 2019 год.

Налоговые требования между тем относятся к "обычной" третьей очереди, но теперь ФНС предлагает изменить правила таким образом, чтобы служба и ее подразделения получали статус "предшествующего", (то есть первого) залогового кредитора в делах о банкротстве. Этот статус должен распространяться на имущество, которое должник передал банкам после уведомления о проведении выездной налоговой проверки.

Необходимость таких корректив ФНС объясняет тем, что налоговые органы не являются добровольными кредиторами.

Права банков и других залоговых кредиторов ФНС предлагает защитить, создав механизм информирования их о назначении налоговых проверок, а также о наличии актов о доначислении недоимки, рассказал источник "Интерфакса". По его словам, при этом ФНС планирует не раскрывать саму сумму недоимок.

Идея дать налоговым органам права залогового кредитора обсуждается уже несколько лет. Осенью 2019 года она была частично реализована. В Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым требования налоговиков могут приобретать залоговый статус в двух случаях. Первый - если налогоплательщик в течение одного месяца не погасит долг по налогам и сборам или страховым взносам, в рамках взыскания которого был наложен арест на имущество.

Вторая ситуация - неисполнение вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу имущества в залог без согласия налогового органа. Но если в этой ситуации имущество уже находилось у в залоге у какого-то лица, то налоговые органы не "отодвигают" это лицо в очереди кредиторов, а помещаются в ней за ним. В таком случае требования налоговиков будут удовлетворяться из стоимости залогового имущества после того, как будут погашены претензии первого залогодержателя.