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ЦБ РФ оказался против преимуществ для ФНС в банкротствах из-за подорожания кредитов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России возражает против предложений Федеральной налоговой службы (ФНС) о наделении фискальных органов правами исключительного залогового кредитора в делах о банкротстве, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой и позицией регулятора.

ФНС предлагает создать механизм, при которому служба и ее подразделения получали бы статус "предшествующего" (то есть первого - ИФ) залогового кредитора в делах о несостоятельности, если передача имущества компании-банкрота в обеспечение кредита или займа происходила после начала налоговой проверки. При этом права банков и других залоговых кредиторов ФНС предлагает защитить, создав механизм информирования их о назначении таких ревизий, а также о наличии актов о начислении недоимок.

В результате должна повысится собираемость налогов с банкротов. Сейчас они получают мало. Если залоговым кредиторам удается в ходе конкурсного производства вернуть около 30% задолженности, то "обычным" кредиторам третьей очереди, к которым относятся и налоговые органы, - лишь 2,4%, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) за 2019 год.

Необходимость реформы ФНС объясняет тем, что налоговые органы не являются добровольными кредиторами.

Однако в Банке России ни с предложением ФНС, ни с его обоснованием не согласны. Прежде всего в ЦБ РФ "обнуляют" довод ФНС о том, что налоговые органы не являются добровольными кредиторами. "Другие кредиторы в преддверии банкротства должника обладают меньшим доступом к информации о финансовом состоянии должника и не могут заблаговременно предпринять меры для защиты своих прав", - считает ЦБ РФ.

Регулятор полагает, что издержки на реализацию идеи ФНС будут превышать выгоды, которые получат налоговые органы. В частности, преимущества для них могут привести к снижению доступности и повышению стоимости кредитных ресурсов в связи с увеличением доли необеспеченных кредитов. Кроме того, банкам придется создать систему мониторинга клиентов на предмет наличия налоговых проверок, что усложнит процедуру предоставления финансирования и потребует финансовых затрат. Это, по мнению ЦБ РФ, "скажется на стоимости финансирования для добросовестных заемщиков".

Еще одно возможное последствие - отказ банков кредитовать организации, в отношении которых ведется налоговая проверка. Это, с одной стороны, только усугубит их финансовое положение, а с другой - в целом негативно скажется на деловом обороте, полагает регулятор.

Он ссылается на статистику ФНС, согласно которой только в 4,6% дел о банкротстве выявляются сокрытые обязательства налогоплательщиков. В результате реформы 95% добросовестных налогоплательщиков пострадают из-за 5% недобросовестных, делает вывод ЦБ РФ.

ЦБ РФ также обращает внимание на то, идеи ФНС могут повлиять и на сделки секьюритизации и рынок облигаций с залоговым обеспечением, включая облигации с ипотечным покрытием. Дело в том, что при эмиссии облигаций, обеспеченных залогом, эмитент является залогодателем, а владельцы - залогодержателями. По мнению ЦБ РФ, предоставление ФНС статуса предшествующего залогового кредитора при банкротстве эмитента облигаций "подорвет доверие к залогу как способу обеспечения исполнения обязательств по облигациям и существенно снизит инвестиционную привлекательность рынка ценных бумаг, обеспеченных залогом".

Идея дать налоговым органам права залогового кредитора обсуждается уже несколько лет. Осенью 2019 года она была частично реализована. В Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым требования налоговиков могут приобретать залоговый статус в двух случаях. Первый - если налогоплательщик в течение одного месяца не погасит долг по налогам и сборам или страховым взносам, в рамках взыскания которого был наложен арест на имущество.

Вторая ситуация - неисполнение вступившего в силу решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу имущества в залог без согласия налогового органа. Но если в этой ситуации имущество уже находилось у в залоге у какого-то лица, то налоговые органы не "отодвигают" это лицо в очереди кредиторов, а помещаются в ней за ним. В таком случае требования налоговиков будут удовлетворяться из стоимости залогового имущества после того, как будут погашены претензии первого залогодержателя.

ЦБ РФ ФНС

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