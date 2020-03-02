Матвиенко возмутилась числом ГРС "Газпрома", "запертых" для новых потребителей

Газораспределительная станция "Богородское" и газопровод "Миннибаево-Казань" в Татарстане Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Около 11% всех газораспределительных станций "Газпрома" (строятся на конечных пунктах магистральных газопроводов и понижают давление газа до уровня газораспределительных сетей) - 447 из 4045 - загружены на полную мощность и на данный момент не могут присоединять новых потребителей, сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр энергетики РФ Александр Новак.

"Одна из проблем - это недостаточная пропускная способность магистральной инфраструктуры - так называемые "запертые" газораспределительные станции. Всего в стране 4045 ГРС из них 447 являются "запертыми". Это что когда в регионе появляется новый потребитель или регион в рамках программы социально-экономического развития пытается развивать что-то, а ГРС не может дать ему подключения - надо развивать (пропускную мощность - ИФ)", - сказал министр.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в отношении своего региона добавил, что в настоящее время из 105 ГРС исчерпана производительность на 16. По его словам, после перехода области на поставки газа "НОВАТЭКа" "Газпром", по его мнению, замедлил работу по газификации области, "при этом газотранспортная инфраструктура остается во многом в его ведении". "В январе жителю Кыштыма выдали технические условия на присоединение к газу на 17 млн рублей, потому что ближайшая ГРС оказалась заперта", - напомнил он.

"На этом можно было парламентские слушания завершить и отправить "Газпром" под руководством министерства, "НОВАТЭК" подумать о дальнейшей жизни", - отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я не знала что у нас 400 "запертых" ГРС. Это безобразие, коллеги! 400 запертых ГРС - это очень сдерживает процесс развития. Но для вас это не такая большая проблема. Надо расшить это узкое место. Почему вы так медленно? Вы же умеете делать все очень быстро - строить газопроводы. Суперская компания! Но здесь-то почему вы тянете резину? Расширьте эти узкие места! Мы же обсуждаем, как ускорить процессы газификации. И как за пять лет сделать рывок-прорыв. Я не услышала: что у вас есть такие планы в "Газпроме" и понимания того как это можно сделать и что сделать с теми регионами, где критическая ситуация. Где просто ничего не развивается. Вот этого мы не услышали. Мы надеемся, что Минэнерго, в диалоге с вами, с "НОВАТЭКом," с другими компаниями", - сказала она.

Зампред "Газпрома" Виталий Маркелов заверил, что расшивка этих узких мест - "Наш приоритет".

"За 10 лет мы потратили 80 млрд рублей и ввели 84 ГРС проектной производительностью 9,5 млн кубометров в час. Проблема "Газпромом" решается. Она возникает там, где объекты построены достаточно давно, появляются новые потребители, и "Газпром" разрабатывает программы по расшивке узких мест. Комплексная программа реконструкции до 2016-2020 год включает в себя 170 ГРС, включая 50 "закрытых" ГРС, и сейчас разрабатывается программа 2021-2025, которую примем в текущем году. Программа технического перевооружения ГРС на 2020-2024 годы предусматривает 185 ГРС, в том числе 90 первоочередных закрытых, а также строительство закольцовок по сетям газораспределения, которые позволяют перераспределить с заряженных ГРС на менее загруженные", - информировал Маркелов.

"Поэтому давайте не "нога за ногу", не "вот мы великие-великие" (да, правда, это действительно гордость страны), но давайте, чтобы это величие чувствовалось в каждом субъекте федерации. Если так дальше будем вести диалог, у нас диалог не получится, Виталий Анатольевич. Все хорошо, все замечательно в 2025 году, "жаль только в это время прекрасное..." - понимаете, уж точно ни мне, ни вам не придется жить. Давайте как-то попредметнее!" - также призвала Матвиенко.