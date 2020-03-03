В мире сменился лидер по производству олова

Фото: Reuters

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - По итогам 2019 года индонезийская PT Timah вышла на первое место в мире по объему производства олова, обогнав китайскую Yunnan Tin, сообщила Международная ассоциация олова (ITA).

Всего в прошлом году в мире было выпущено 334 400 тонн рафинированного олова, что на 6,6% ниже показателя за предыдущий год. На десять крупнейших компаний пришлось свыше 75% глобального производства.

PT Timah увеличила выпуск более чем вдвое, за счет чего топ-10 компаний нарастили производство на 14% относительно 2018 года. Рост добычи компании объясняется тем, что правительство Индонезии ввело новые экспортные правила, которые привели к снижению конкуренции за концентрат олова. После этих изменений многие частные перерабатывающие заводы сократили производство или прекратили свою деятельность, отмечает ITA.

В Китае многие компании вынуждены были уменьшить выпуск, в результате чего производство рафинированного олова в стране упало почти на 11%.

В Европе в прошлом году показатель вырос на 2%.

ITA (ранее ITRI) была создана в 1932 году в Лондоне и объединяет компании, занимающиеся выпуском и переработкой олова, по всему миру. На долю ее членов приходится порядка двух третей общемирового выпуска этого металла.