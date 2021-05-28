Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания1 : 2Белоруссия БелоруссияВторой периодBНачало в 20:15Латвия Латвия2 : 2Норвегия НорвегияВторой периодAНачало в 16:15Швеция Швеция4 : 1Великобритания ВеликобританияОконченBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 4Канада КанадаОкончен

Олово подорожало до десятилетнего максимума

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На Лондонской бирже олово подорожало выше $30 тысяч за тонну, его цена достигла максимума с мая 2011 года.

Цена взлетела на опасениях о перебоях с поставками в краткосрочной перспективе из стран Африки и Азии, включая Китай и Конго, сообщает Bloomberg.

Котировки олова в пятницу выросли на 3,5% - до $30,96 тысяч за тонну За неделю металл подорожал на 3,8%. Олово в этом году показывает наилучшие результаты среди металлов, торгующихся на LME.

LME Лондон Китай Конго

Новости по теме

Новости

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

США впервые в истории импортировали нефть из Ирана

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

WSJ сообщила о новой приостановке поставок Boeing 787 Dreamliner

Экспортная пошлина на пшеницу со 2 июня составит $28,1 за тонну

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Индекс МосБиржи впервые достиг 3750 пунктов

Индекс МосБиржи впервые достиг 3750 пунктов

Спрос на облигации Москвы на 23% превысил предложение

Текущий уровень запасов газа в хранилищах Европы достиг рекордного минимума

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');