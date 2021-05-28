Олово подорожало до десятилетнего максимума

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На Лондонской бирже олово подорожало выше $30 тысяч за тонну, его цена достигла максимума с мая 2011 года.

Цена взлетела на опасениях о перебоях с поставками в краткосрочной перспективе из стран Африки и Азии, включая Китай и Конго, сообщает Bloomberg.

Котировки олова в пятницу выросли на 3,5% - до $30,96 тысяч за тонну За неделю металл подорожал на 3,8%. Олово в этом году показывает наилучшие результаты среди металлов, торгующихся на LME.