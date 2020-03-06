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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:01

Цена золота достигла пика за 7 лет

Патина подорожала до максимума с августа

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Цена золота подскочила до максимума за семь лет в ходе торгов в пятницу и может продемонстрировать самый существенный недельный подъем с 2009 года на фоне падения доходности облигаций и опасений по поводу масштаба распространения коронавируса.

По данным на 17:10 по Москве спотовая цена золота составляла $1681,1 за унцию, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В определенный момент торгов цена золота подскочила на 1,1%, до $1690 за унцию - максимума с января 2013 года.

Цены на платину и палладий также подскочили в пятницу в связи с тем, что Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов в этом году из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.

Стоимость платины на спотовом рынке составляет $905,22 за унцию, в ходе торгов цена металла подскочила на 4,3%, максимально с августа. Цена палладия составляет в пятницу $2579,8 за унцию.

золото

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