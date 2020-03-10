"Аэрофлот" из-за коронавируса предложил вернуть или поменять билеты в страны Европы и Израиль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса в мире предлагает своим пассажирам вернуть или переоформить билеты на рейсы в ряд стран Европы и Израиль, говорится на сайте компании.

Так, пассажирам с билетами в/из городов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет; однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания. Также возможно изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года без взимания штрафа за переоформление, "но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", говорится на сайте компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" также сообщили, что с 12 марта компания сократит частоту полетов в Израиль с 35 до 14 рейсов в неделю.

"Кроме того, "Аэрофлот" предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия. Пассажирам с билетами по данным направлениям, оформленными до 10 марта 2020 года включительно на собственные рейсы "Аэрофлота" с датами вылета в период с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: однократное изменение вылета на другую дату не позднее 31 мая 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 мая 2020 года без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", - отмечается в сообщении.

"По билетам с участием рейсов интерлайн-партнеров переоформление производится в соответствии с правилами примененных тарифов, но без взимания штрафных санкций за изменения. Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету", - сообщает "Аэрофлот".