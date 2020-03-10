Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

"Аэрофлот" из-за коронавируса предложил вернуть или поменять билеты в страны Европы и Израиль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса в мире предлагает своим пассажирам вернуть или переоформить билеты на рейсы в ряд стран Европы и Израиль, говорится на сайте компании.

Так, пассажирам с билетами в/из городов Италии и Израиля с датами вылета с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет; однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания. Также возможно изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года без взимания штрафа за переоформление, "но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", говорится на сайте компании.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" также сообщили, что с 12 марта компания сократит частоту полетов в Израиль с 35 до 14 рейсов в неделю.

"Кроме того, "Аэрофлот" предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия. Пассажирам с билетами по данным направлениям, оформленными до 10 марта 2020 года включительно на собственные рейсы "Аэрофлота" с датами вылета в период с 10 марта по 31 мая 2020 года включительно, разрешается: однократное изменение вылета на другую дату не позднее 31 мая 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 мая 2020 года без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением остальных правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов)", - отмечается в сообщении.

"По билетам с участием рейсов интерлайн-партнеров переоформление производится в соответствии с правилами примененных тарифов, но без взимания штрафных санкций за изменения. Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету", - сообщает "Аэрофлот".

Аэрофлот

Новости

ЦБ РФ получит 500 млрд рублей вместо 700 от продажи Сбербанка

ЦБ РФ получит 500 млрд рублей вместо 700 от продажи Сбербанка

Председатель совета директоров банка Wells Fargo ушла в отставку

Рубль к середине дня отыграл почти 40% утреннего падения

Цены на авиабилеты за рубеж вырастут на 10% в ночь на 12 марта

Цены на нефть взлетели более чем на 10%

Собянин создал оперативный штаб по защите экономики Москвы

Рынок акций РФ отыграл более половины падения индекса МосБиржи за счет "Норникеля"

Котировки "Норникеля" выросли на 5%

Минэкономразвития спрогнозировало ускорение годовой инфляции в России уже в марте

Новак заявил, что Россия может быстро нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');