Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Путин пообещал инвесторам улучшение условий и защиту от силового давления

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных органов, пообещал президент России Владимир Путин.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент в среду на встрече с инвесторами.

Путин заметил, что участники встречи инвестируют в высокотехнологичные сферы. "Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин, принимавший участие во встрече, заявил, что непростые для экономики времена - это время инвесторов.

"Кризис - это время, в том числе, для возможностей, для эффективных инвесторов. Время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. И сегодня здесь как раз собрались те руководители международных инвестиционных фондов, которые заработали, развивая инновационные технологии, и готовы вкладываться в развитие таких направлений, как искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ", - сказал Мишустин.

"Считаю, что очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и вот таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования", - отметил глава правительства.

Владимир Путин

Новости

Минфин заявил, что РФ готова к обвалу цен на нефть лучше других стран-производителей

Лагард заявила об угрозе экономического шока для Европы из-за коронавируса

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

"Норникель" обогнал "Роснефть" по капитализации

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-2,3%

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти до 13 млн б/с

Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Нефть подорожала на 3% в ожидании мер по поддержке экономики США

Курс вернулся к отметке 72 рубля за доллар на фоне сохраняющейся нестабильности

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи

Рынок акций РФ начал неделю с обвального падения на рекордных оборотах Мосбиржи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');