Путин пообещал инвесторам улучшение условий и защиту от силового давления

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти РФ будут делать все для создания хороших условий работы инвесторов, в том числе избавлять их от возможного давления административных и правоохранительных органов, пообещал президент России Владимир Путин.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать условия для вашей работы, гарантировать эти капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные, в том числе, с деятельностью административных и правоохранительных структур", - сказал президент в среду на встрече с инвесторами.

Путин заметил, что участники встречи инвестируют в высокотехнологичные сферы. "Это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики", - добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин, принимавший участие во встрече, заявил, что непростые для экономики времена - это время инвесторов.

"Кризис - это время, в том числе, для возможностей, для эффективных инвесторов. Время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. И сегодня здесь как раз собрались те руководители международных инвестиционных фондов, которые заработали, развивая инновационные технологии, и готовы вкладываться в развитие таких направлений, как искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ", - сказал Мишустин.

"Считаю, что очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и вот таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования", - отметил глава правительства.