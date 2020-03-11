Во Владивостоке забастовали строители музея

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Во Владивостоке рабочие, которые строят музейный комплекс, вышли на забастовку из-за невыплаты премий. Компания-застройщик "СТГ-Восток" и руководство фонда "Национальное культурное наследие" начали разбираться в ситуации, сообщили в пресс-службе фонда.

В фонде считают, что претензии бастующих связаны не с зарплатой, которую получают полностью, в том числе за февраль, а с изменением порядка выплаты премий. Руководитель фонда Наталья Волынская в связи с этими событиями поехала во Владивосток.

В пресс-службе "СТГ-Восток" (входит в АО "Стройтрансгаз") заверили, что выполняют все обязательства перед рабочими.

"Согласно трудовому договору между работодателем и работником заработная плата состоит из обязательной части и премии. Накануне забастовки рабочим была выдана обязательная часть. Претензии рабочих связаны с изменением порядка выплаты премий. Премия сотрудников напрямую зависит от выработки производственного плана на объекте. Объем работы каждого строителя будет оцениваться и поощряться индивидуально", - сообщили в компании.

Ранее зампредседателя правительства Приморского края Елена Бронникова сообщила, что четыреста строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский не вышли на работу из-за проблем с выплатой зарплаты.

"Состоялась встреча с заказчиком филиала "Фонд национальное культурное наследие", с генподрядчиком - компанией "Стройтрансгаз", субподрядчиком - "Стройтрансгаз-Восток". На момент моего приезда было порядка 100 человек. Как сказал руководитель, с утра не вышли 400 человек, а тысяча человек работала", - сказала Бронникова, побывав на стройке.

По ее словам, руководитель попросил неделю чтобы разобраться, если есть нарушения - выплатить, если нет - объяснить ситуацию.

Один из рабочих сообщил "Интерфаксу", что часть строителей в четверг не намерена приступать к работе, так как нет ясности с выплатами.

Владивосток - один из четырех городов, где по поручению руководства страны строится культурно-образовательный и музейный комплекс. Объекты музейно-театрального комплекса разместятся в центре Владивостока и на острове Русский. На материке построят Музейно-театральный комплекс и учебный корпус высшей школы музейно-театрального искусства. На острове разместится кампус творческих вузов: Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии (МГАХ), филиал Центральной музыкальной школы при консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ).