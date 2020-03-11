Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая этого года. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства, который размещен на сайте regulation.gov.ru.

В настоящее время сроком окончания эксперимента является 31 марта 2020 года. Ранее предполагалось завершить его 29 февраля, но постановление правительства от 28 февраля этого года продлило срок еще на месяц.

Как напоминается в пояснительной записке к проекту постановления, эксперимент по маркировке молочной продукции идет с 15 июля 2019 года. Обязательная маркировка вводится с 1 июня 2020 года, с 1 декабря запрещается оборот этой продукции без маркировки.

В документе отмечается, что на сегодняшний день в эксперименте принимают участие только 100 из более чем 6 тыс. производителей молочной продукции. "Учитывая, что именно участие в добровольном эксперименте позволяет участникам оборота протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, завершение эксперимента 31 марта 2020 года без его дальнейшего продления до момента введения обязательной маркировки не позволит производителям молочной продукции, не участвовавшим в добровольном эксперименте, подготовиться к обязательной маркировке", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, у них не будет возможности в полной мере апробировать новое техническое решение - типографский метод нанесения кода маркировки на товар, проработанный в рамках эксперимента.

Минпромторг считает, что временной разрыв между окончанием эксперимента и началом обязательной маркировкой лишит участников эксперимента ряда существенных преимуществ и предлагается продлить его срок до 31 мая 2020 года.

Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Во вторник ЦРПТ сообщил, что в рамках эксперимента по маркировке молочной продукции в системе маркировки зарегистрировались 946 компаний (в 2020 году к эксперименту присоединяется примерно 100 новых компаний в неделю), в том числе более 200 производителей молочной продукции, для которых было выпущено более 200 тыс. кодов маркировки.

В рамках интеграции с системой ветсертификации "Меркурий" (Россельхознадзор) был разработан объединенный веб-интерфейс.

Дорожная карта предполагает следующие этапы внедрения маркировки молочной продукции: 1 июня 2020 года - начало регистрации производителей и участников оборота молочной продукции в системе маркировки. Производители могут маркировать продукцию добровольно.

1 декабря 2020 года - начало обязательной маркировки. Запрещено производство и импорт немаркированной продукции сроком годности более 1 года. Обязательна передача сведений о производстве и импорте маркированной продукции в систему маркировки. Обязательна передача в систему маркировки информации о продаже маркированного товара на кассе.

1 марта 2021 года - запрещено производство и импорт немаркированной продукции сроком годности менее 1 года. Оборот немаркированных остатков продукции разрешен до окончания срока годности.

1 декабря 2021 года - маркировка обязательна для малых производителей и фермеров.

1 июня 2021 года - введение объемно-сортового учета продукции в оптовой торговле с обязательной передачей информации в систему маркировки. Наступление административной ответственности за непредставление в систему маркировки информации о выбытии маркированного товара на кассе.

1 июня 2022 года - введение поэкземплярного учета продукции в оптовой торговле с обязательной передачей информации в систему маркировки.