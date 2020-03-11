Рубль усилил падение к доллару и евро к закрытию торгов в среду

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль заметно снижается по отношению к доллару и евро в среду вечером на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; нацвалюте не удалось развить позитивную коррекцию, наметившуюся во второй половине дня вторника.

Курс доллара США в 19:00 11 марта составил 72,2575 руб., что на 85,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,50 руб., подорожав на 99,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 92 копейки - до 76,42 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние практически на все валюты стран-экспортеров нефти оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. Кроме того, нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) заявила в среду, что намерена увеличить поставки в апреле до более чем 4 млн б/с. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что планы Саудовской Аравии по наращиванию добычи - "не самый лучший вариант". "Было бы правильно сохранять уровни добычи на тех, которые были достигнуты в первом квартале в этом году, и мы с такой инициативой выходили в рамках нашего общего соглашения. Но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились", - подчеркнул он.

Темпы снижения нефтяных котировок в среду ускорились после выхода данных о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в среду составила $36,04 за баррель, что на 3,17% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 3,32% - до $33,22 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,7 млн баррелей, увеличившись седьмую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. При этом Американский институт нефти сообщил о повышении запасов на 6,4 млн баррелей. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей, дистиллятов - на 6,4 баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов как бензина, так и дистиллятов, на 2,7 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 704 тыс. баррелей.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в среду, при этом австралийский индекс потерял за день 3,6% (индикатор упал более чем на 20% с максимального уровня и вошел в "медвежий" рынок). Американские фондовые индексы снижаются на 3,2-3,7%. Европейские фондовые площадки, демонстрировавшие в середине дня умеренный рост, ближе к вечеру также развернулись вниз, что говорит о настороженности инвесторов в отношении рисковых активов.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 12 марта на 54,88 копейки, до 71,4720 руб., и опустил курс евро на 83,81 копейки, до 81,0207 руб. Снижение официальных курсов произошло благодаря позитивной коррекции рубля в основных валютных парах, произошедшей во второй половине дня во вторник (уже после объявления официальных курсов на 11 марта).

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 20,97 копейки по отношению к вторнику и составил 71,5401 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 потерял 5,46 копейки и составил 71,7019 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 276,755 млн, из которых $976,857 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 299,898 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 51,14 копейки, до 80,9858 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 30,04 копейки и составил 81,1743 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR574,775 млн, из которых EUR183,8 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR390,975 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в среду умеренное снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка ликвидностью. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 27 базисных пунктов (б.п.) - до 6,06% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 15 б.п., до 6,21% годовых. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц снизилась на 6 б.п. - до 6,29% годовых, на срок 3 месяца - на 4 б.п., до 6,29% годовых. И лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 6,33% годовых.