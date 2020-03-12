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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Система "Меркурий" помогла выявить производителя "семги" из форели

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Система электронной ветсертификации продукции животноводства "Меркурий" позволила найти в Подмосковье предприятие, которое выпускало "семгу" из форели и продавало ее в Орловской и Курской областях, сообщает Россельхознадзор.

В нарушении уличили ООО "Рыбоперерабатывающий комбинат Ассоль" (Московская область). "Было установлено, что уполномоченным лицом предприятия периодически в системе формировались транзакции "производство/переработка", где в качестве сырья указывалась форель, а в качестве вырабатываемой продукции - семга соленая", - рассказали в ведомстве.

Фальшивую семгу комбинат отправлял в казанское ООО "Торговый дом "Три кита"", при этом гашение ветеринарных свидетельств осуществлялось в течение нескольких часов, что фактически невозможно, добавили чиновники. Из торгового дома рыба поступала в магазины Орловской и Курской областей. Лабораторный анализ соленой семги показал, что в ней есть ДНК радужной форели.

"Таким образом, производитель выдавал рыбу с более низкой стоимостью за рыбу с более высокой стоимостью", - подчеркнуло ведомство.

У комбината отозвали декларацию о соответствии продукции. Его учетная запись в системе "Меркурий" заблокирована.

Данные о нарушении направлены в прокуратуру Орловской области.

Московская область Орловская область Курская область Ассоль Три Кита Казань Россельхознадзор

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