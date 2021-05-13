Россельхознадзор с января выявил 1254 компании-призрака

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил, что с начала 2021 года года с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции животноводства) выявил 1 254 фантомных предприятия, на которых продукция производилась и хранилась только на бумаге.

Среди этих фирм 307 считались производителями сельхозпродукции, а 947 фиктивно ее хранили и ею торговали, сообщила служба. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило 236 таких призраков, это максимум по территориальным главкам. Управление по Иркутской области и Бурятии зафиксировало 79 предприятий-фантомов, по Омской области - 76.

В апреле территориальные управления Россельхознадзора выявили 165 несуществующих предприятий.

"Фантомные предприятия - это фиктивные площадки, которые используются для незаконного ввода в оборот различной продукции, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора. - Например, такая площадка может якобы производить или заниматься хранением мясной, молочной, рыбной и любой другой животноводческой продукции. Однако при проведении проверки выясняется, что в действительности по указанному в системе адресу производственные мощности и склады отсутствуют".

Чиновники считают, что через такие площадки воборот вводятся продукты неизвестного происхождения, неподтвержденного качества и безопасности, например контрабанда или контрафакт, а также просроченные товары.

С помощью регулярного анализа документов в "Меркурии" Россельхознадзор выявляет такие площадки и блокирует им доступ в систему. Также "Меркурий" позволяет отследить торговые связи таких компаний, а информация о них направляется в правоохранительные органы.