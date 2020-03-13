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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:33

Котировки "Распадской" взлетели на 14% на новостях о дивидендах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Акции "Распадской", которые в пятницу корректируются вверх вместе с рынком, днем ускорили отскок на дивидендных новостях. К 15:41 на "Московской бирже" они дорожали на 14,4%, до 95 рублей за штуку при объеме торгов 174,7 млн рублей.

Как стало известно на ленте раскрытия информации в пятницу, Банк России в середине февраля дал рекомендации годовому собранию акционеров "Распадской" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года.

Совет директоров компании рассмотрит эти рекомендации на заседании 19 марта.

Распадская Банк России

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