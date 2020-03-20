Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

"Распадская" сократила вдвое чистую годовую прибыль по МСФО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Распадская" (входит в группу Evraz) в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО вдвое, до $208 млн с $448 млн в 2018 году. Годовая выручка компании снизилась до $948 млн против $1,037 млрд годом ранее, следует из отчетности.

"Распадская" пересмотрела планы в отношении шахты МУК-96, находящейся на консервации и, в соответствии с обновленным планом, добыча на шахте будет возобновлена через 7 лет, в 2027 году. Учитывая это, а также высокую степень неопределенности в отношении возобновления деятельности, компания произвела обесценение активов МУК-96, что привело к $147 млн убытка в консолидированном отчете.

EBITDA "Распадской" упала по итогам года на 19%, до $478 млн. Рентабельность по EBITDA сократилась на 6,3 п.п., до 48%.

Капитальные затраты компании по итогам года составили $76 млн по сравнению с $53 млн в 2018 году.

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства и их эквиваленты компании составили $571 млн, общий долг отсутствовал.

Evraz Распдаская

Новости по теме

Новости

Рост акций "Татнефти" и "Роснефти" в начале торгов превысил 10%

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

Tesla остановит производство электромобилей в США из-за коронавируса

Экономический кризис

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Нефтяная лихорадка продолжается: Brent прибавила 15% после обвала в среду

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на рекордные 7,7%

"Домодедово" задумалось о частичном закрытии галереи международных вылетов

Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в защите от COVID-19

Аксенов назвал Крымский мост "ахиллесовой пятой" в защите от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');