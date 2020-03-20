"Распадская" сократила вдвое чистую годовую прибыль по МСФО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Распадская" (входит в группу Evraz) в 2019 году сократила чистую прибыль по МСФО вдвое, до $208 млн с $448 млн в 2018 году. Годовая выручка компании снизилась до $948 млн против $1,037 млрд годом ранее, следует из отчетности.

"Распадская" пересмотрела планы в отношении шахты МУК-96, находящейся на консервации и, в соответствии с обновленным планом, добыча на шахте будет возобновлена через 7 лет, в 2027 году. Учитывая это, а также высокую степень неопределенности в отношении возобновления деятельности, компания произвела обесценение активов МУК-96, что привело к $147 млн убытка в консолидированном отчете.

EBITDA "Распадской" упала по итогам года на 19%, до $478 млн. Рентабельность по EBITDA сократилась на 6,3 п.п., до 48%.

Капитальные затраты компании по итогам года составили $76 млн по сравнению с $53 млн в 2018 году.

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства и их эквиваленты компании составили $571 млн, общий долг отсутствовал.