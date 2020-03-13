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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

Промышленники нашли плюсы в снижении курса рубля

Промышленники нашли плюсы в снижении курса рубля
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Снижение курса рубля является определенным плюсом для большинства отраслей промышленности и повышает конкурентоспособность на внешнем рынке, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Для большинства отраслей промышленности изменения курса в сторону удешевления рубля это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках, но при этом есть ряд предприятий и отраслей, где используется еще существенная часть иностранных комплектующих, чтобы это не повлияло на увеличение цены конечной продукции", - сказал он журналистам.

Он отметил, что есть проблемы с автопромом из-за коронавируса, вызванные приостановкой предприятий в Китае, Южной Корее при поставках компонентов. Министр отметил, что работа заводов в КНР восстанавливается, он предположил, что скоро их деятельность войдет в график, и "мы выйдем на ритмичную поставку тех компонентов, чтобы нам не пришлось кардинально перестраиваться".

По его словам, ситуация мотивирует и наших автопроизводителей. "Активнее импортозамещаться и меньше зависеть от внешних поставок", - сказал Мантуров.

В свою очередь основной акционер "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский заявил журналистам, что ослабление рубля дает компаниям возможность, в частности, выхода на новые экспортные рынки.

"Так как возрастает эффективность экспорта, мы можем выходить на новые другие рынки, которые раньше для нас были недоступны. Или можем улучшать нашу эффективность на существующих экспортных рынках", - сказал он.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии Московской биржи в пятницу по данным на 19:00 МСК снизился на 252,27 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 81,2611 руб./EUR1.

Минпромторг Денис Мантуров Дмитрий Пумпянский

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