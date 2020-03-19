Минфин начал операции по продаже валюты в рамках сделки по Сбербанку

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство по решению Минфина 16 марта перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средства дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года. В результате перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей, сообщил Минфин РФ.

Обычно зачисление происходит летом, сейчас оно опередило стандартный график в связи с необходимостью профинансировать сделку по выкупу акций Сбербанка у ЦБ РФ, которая осуществляется на средства ФНБ.

В целях реализации этой сделки Минфин начал операции по продаже иностранной валюты, сказано в сообщении.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством 52,3% обыкновенных акций Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ.