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Эксперты спрогнозировали резкое падение продаж электромобилей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Продажи электромобилей в мире могут упасть на 43% и составить 1,3 млн единиц к концу 2020 года, согласно новому исследованию компании Wood Mackenzie.

В 2019 году объем продаж электромобилей приблизился к 2,2 миллиона единиц.

Одним из факторов, который приведет к падению продаж в текущем году, стала пандемия коронавируса. Также на это влияет потенциальная отсрочка обновления автопарков в связи с падением цен на нефть и выжидательный подход потребителей к покупке новых автомобилей.

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что темпы спроса в Китае восстановятся до уровней 2019 года к ноябрю 2020 года, тогда как в Европе это произойдет к декабрю. Годовой спрос в США, как ожидается, будет отставать от показателя за 2019 год на 30% к концу текущего года.

"В конце января продажи всех автомобилей в Китае упали на 21% по сравнению с 2019 годом. К февралю они рухнули на 80%. Продажи электромобилей пострадали существеннее, в январе показатель упал на 54%, а в феврале, как ожидается, рухнул на 90%. На долю электромобилей пришлось около 5% от продаж всех машин в Китае за последние два года", – отмечается в исследовании.

"В то же время продажи электромобилей в Европе подскочили на 121% в январе, несмотря на сокращение общего рынка на 7%. Тенденция к росту сохранилась и в феврале, однако темпы были медленнее, чем месяцем ранее", – пишут аналитики.

При этом показатели за январь и февраль не отражают последствия коронавируса для двух регионов.

электромобили

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