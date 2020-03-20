Коррекция рынка акций РФ вверх в пятницу исчерпалась из-за нового снижения нефти

Неделя завершилась минорно

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Коррекция рынка акций РФ в пятницу вслед за мировыми площадками благодаря потоку стимулов от центробанков для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса COVID-19 исчерпалась из-за развернувшейся вниз нефти; неделя завершилась скорее в минорных настроениях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2331,61 пункта (+2,5%, днем индекс превышал 2418 пунктов), индекс РТС - 924,22 пункта (+2,4%, максимум дня - 980 пунктов), основные "фишки" на "Московской бирже" подорожали на 0,5-14,5%.

Доллар вырос до 79,5 рубля (+0,37 рубля) утром курс опускался до 77,41 руб./$1.

По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 0,7%, индекс РТС упал на 6,8% на фоне роста доллара на 6,9 рубля.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной на уровне 6% годовых. Как заявил регулятор, произошедшее в последние дни ослабление рубля является временным проинфляционным фактором, в дальнейшем ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, оценивая риски. По оценке регулятора, годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году, пакет мер правительства и ЦБ РФ обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. ЦБ РФ также убрал из релиза упоминание своего интервального прогноза роста ВВП РФ в 2020 году.

Кроме того, ЦБ РФ приостановил проверки кредитных организаций, перенес запланированные проверки на период после 1 июля; разрешит российским АО проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре, разрешит эмитентам в 2020 году позже раскрыть финотчетность и другую информацию, увеличить сроки проведения корпоративных процедур.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу, что ЦБ не допускает перерывов в работе фондового рынка РФ, непрерывность функционирования финансовой инфраструктуры будет обеспечена.

Министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести" заявил накануне, что России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных. В пятницу Силуанов также сообщил, что российские нефтяные компании накопили большие резервы, нет беспокойства в отношении этого сектора в связи со снижением цен на нефть.

Подорожали в пятницу рублевые акции "Башнефти" (+14,5% и +6,1% "префы"), "Татнефти" (+13,1% и +14,4% "префы"), "Россетей" (+12,1%), "Аэрофлота" (+9,7%), "Роснефти" (+8,8%), "РусГидро" (+6,3%), "РусАла" (+6,1%), "Мечела" (+5,4%), "Интер РАО" (+5%), "Газпром нефти" (+4,6%), "ФСК ЕЭС" (+4,5%), "Мобильных телесистем" (+4,1%), "Мосбиржи" (+4%).

Совет директоров "Мобильных телесистем" одобрил программу выкупа обыкновенных бумаг компании (в том числе ADS) на общую сумму до 15 млрд рублей. По словам президента МТС Алексея Корня, в настоящее время стоимость акций "Мобильных телесистем" фундаментально недооценена рынком, и сейчас у нее "есть хорошая возможность выкупать акции в интересах всех наших акционеров".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от "Аэрофлота" обеспечить доступность цен на билеты на фоне ситуации с коронавирусом, а компенсировать возникающие в связи с этим потери предложила увеличением транссибирских роялти - путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-6,1%), "Ростелекома" (-4,5%), "АЛРОСА" (-4%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -2,2% "префы"), "префы" "Мечела" (-5,5%).

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия, гонконгский Hang Seng вырос на 5,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-5,3%) на фоне надежд, что меры, принимаемые правительствами и центробанками стран мира, помогут избежать рецессии в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

Между тем, в США индексы после позитивного старта торгов перешли к снижению (индекс S&P 500 теряет 0,3%) и развернулась вниз нефть.

По состоянию на 02:00 по Москве пятницы в мире насчитывалось 229 тыс. 328 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 9,761 тыс., поправились более 84 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post. За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся - на 997.

Нефть

Цена нефти Brent утром превышала $30 за баррель, но затем развернулась и к 18:50 по Москве откатилась к уровням суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $27,11 за баррель (-4,8% и +14,4% в четверг), майская цена WTI - $23,54 за баррель (-9,2% и +24% накануне).

Стоимость WTI в четверг взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), рассчитывая таким образом поддержать цены на американском рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Street Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти, и кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешние фондовые рынки демонстрируют признаки стабилизации после масштабной инъекции ликвидности и снижения ставок ведущих регуляторов, отечественные индексы не стали исключением. Нефть утром росла на фоне появившихся слухов о возможном административном снижении добычи в США, что подогрело нефтегазовый сектор. В лидерах роста оказались расписки X5 Retail Group на ожиданиях резкого роста выручки в I квартале на фоне ажиотажного спроса населения в условиях карантинных мер против коронавируса.

Рубль начинал день с укрепления, но сдал свои позиции на фоне решения ЦБ РФ сохранить ставку без изменения, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Из важного стоит отметить рост вероятности превышения инфляции целевого уровня 4,0% до конца года. Однако в ЦБ РФ полагают, что в 2021 году инфляция будет вблизи целевого значения. Регулятор также принял специальные меры обеспечения кредитования в текущих условиях в общем объеме 1,175 трлн рублей. Снижены ставки и требования по различным инструментам обеспечения ликвидности и кредитования в финансовой системе.

Влияние коронавируса

В Европе продолжает распространяться коронавирус. Число летальных исходов в Италии превысило китайские цифры. Однако для финансовых рынков были сделаны необходимые инъекции ликвидности, чтобы остановить панику. WSJ пишет о возможности дипломатического давления на Саудовскую Аравию и угрозу санкций для РФ, чтобы заставить их отказаться от ценовой войны на рынке нефти. Однако этих действий может не понадобиться, если США смогут отказаться от своих планов по наращиванию производства нефти. СА и РФ добиваются участия американцев в снижении глобального предложения и могут вернуться к переговорам, если это произойдет.

Мировые компании массово меняют свои прогнозы или пока отзывают старые. Массово проводится переоценка целевых уровней, но далеко не в каждом случае это делается в негативном ключе. К примеру, увеличение дистанционных работников может повысить доходы IT-компаний. На следующей неделе эйфория от масштабных стимулов будет не столь сильной, да и новости о коронавирусе могут вновь нагнать печали на рынках. Тем не менее быстрая реакция регуляторов и властей на кризис позволила избежать худшего сценария по типу 2008 года, считает Кочетков.

Комментарии аналитиков

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, рынок акций к концу недели несколько восстановился благодаря стабилизации внешних настроений после объявления масштабных стимулов со стороны ключевых центробанков. Силу повышательного импульса можно объяснить значительной технической перепроданностью, сложившейся на отечественном рынке в результате усиленных распродаж. Решение ЦБ РФ оставить ставку неизменной нейтрально отразилось на настроениях участников торгов.

На предстоящей неделе участники торгов продолжат следить за "вирусным" новостным фоном, настроениями на зарубежных рынках, а также за событиями и заявлениями на рынке нефти. Текущий рост на рынках акций носит крайне неустойчивый характер, повышенная неопределенность как в "вирусной" плоскости, так и на нефтяном рынке в ближайшее время продолжит препятствовать полноценному восстановлению рынков, считает эксперт.

Как отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, на днях заговорили о вероятной встрече участников ОПЕК+, но официальной информации пока нет. Судя по общей реакции, низкие цены не устраивают производителей сырья. Резкие действия Саудовской Аравии по поводу наращивания добычи в дальнейшем будут скорректированы под давлением США, где сланцевики несут существенные потери, а это избиратели Трампа.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает в текущем году среднюю стоимость нефти Brent $41 за баррель, в декабре прогноз был $62,5 за баррель. Технически нефть Brent за последние дни пробила вниз минимальный уровень 2016 года, но потом скорректировалась.

В целом, пока рано говорить о переломе тенденции на российском рынке акций, а рост в конце недели стоит рассматривать как коррекцию после обвального падения. Тем не менее, на недельном графике индекса МосБиржи рисуется продолжение положительной тенденции на следующей неделе, индикатор может подрасти до уровня 2500 пунктов, считает Марков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что рынок акций может продолжить восстановительный рост на следующей неделе.

Торги на западных фондовых биржах в пятницу проходят при умеренном оптимизме. Статистика пятницы в США показала скачок продаж домов на вторичном рынке страны в феврале на 6,5% (ожидалось +0,7%) после их падения на 2% месяцем ранее.

Сама по себе остановка обвального падения рынка в конце недели является позитивным сигналом, но с другой стороны, говорить о возвращении к уверенному повышению пока не приходится. На этой неделе ФРС и правительство США объявили о беспрецедентных мерах поддержки национальной экономики. Риски для рынка заключаются в том, что если настроения вновь ухудшатся, регуляторы, по сути, останутся без дополнительных инструментов помощи.

Нефть Brent завершает неделю ниже психологически важного уровня $30 за баррель, не сумев закрепиться выше сопротивления $31,5 за баррель. Последнее указывает на то, что недавний скачок скорее можно охарактеризовать как коррекционный. С фундаментальной точки зрения вероятное вмешательство США в саудовско-российское ценовое противостояние внушает оптимизм.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу поднимались в район сопротивлений 2420 и 1000 пунктов, которые можно назвать промежуточными целями восходящей коррекции. Способность индикаторов закрепиться выше откроет им дорогу к росту в район 2500-2600 и 1100-1200 пунктов. Нельзя исключать реализации "бычьего" сценария в ближайшие дни, после небольшого отступления вниз. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2250-2500 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Галс-девелопмент" (+31%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+28,6%), "ОГК-2" (+14,6%), "Белона" (+13,1%), GDR X5 Retail (+12,3%), бумаги "ТГК-1" (+12,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-4%), "Магаданэнерго" (-4%), "Мостотреста" (-3,9%), "М.Видео" (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 180,698 млрд рублей (из них 33,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).