ЦБ рекомендовал банкам обеспечить киберустойчивость из-за коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России разослал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне пандемии коронавируса.

В частности, ЦБ предложил обеспечивать в режиме удаленного мобильного доступа банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не влияющие на бесперебойность транзакций.

"В этом случае Банк России рекомендует финансовым организациям применять технологии виртуальных частных сетей, многофакторной аутентификации, организовать мониторинг и контроль действий пользователей удаленного мобильного доступа, а также принять ряд других мер", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Банкам также дан совет обеспечить бесперебойное осуществление, в первую очередь, перевода средств, в том числе через платежную систему Банка России, открытия и ведения банковских счетов физлиц и юрлиц. Также ЦБ рекомендовал обеспечить наличие денег в банкоматах.

ЦБ пообещал не штрафовать и не наказывать банки другими способами за нарушения, допущенные "в области обеспечения защиты информации" при борьбе с переводами денег без согласия клиента, при борьбе с незаконными финансовыми операциями при организации дистанционной работы банковских сотрудников.