Суд арестовал имущество контролировавших банк "Новация" физлиц на 1,4 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд республики Адыгея удовлетворил заявление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) о принятии мер обеспечения по иску агентства о привлечении четырех лиц, контролировавших банк "Новация" (Адыгея), к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 1,425 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Суд наложил арест на имущество (включая денежные средства), в отношении Виталия Мирошниченко, Натальи Першиковой, Надежды Переверзевой, Натальи Бароновой в пределах суммы заявленных требований в размере 1,425 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, в соответствии с реестром требований кредиторов банка по состоянию на 1 декабря 2019 года общая сумма всех включенных и не погашенных требований составляет 1,578 млрд рублей, в то время как стоимость имущества, оставшегося нереализованным - 152,756 млн рублей.

"Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц является крайней мерой, позволяющей кредиторам получить удовлетворение своих требований в рамках дела о банкротстве, в противном случае утрачивается экономический смысл привлечения к субсидиарной ответственности", - говорится в определении суда.

По данным суда, конкретный состав имущества и размер денежных средств, подлежащих аресту, будут определяться судебным приставом. Вместе с тем суд исключил из перечня имущества, подлежащего аресту, денежные средства в размере прожиточного минимума для оплаты личных нужд.

Вместе с тем суд не стал принимать обеспечительные меры в отношении Владимира Баядяна (ранее по ошибке в материалах суда называлась Анна Баядян), поскольку ИП Баядян 18 сентября 2019 года был признан несостоятельным и в отношении него уже введена процедура реализации имущества.

Как сообщалось, АСВ 23 января 2020 года подало в Арбитражный суд республики Адыгея иск о взыскании с пяти лиц: Мирошниченко, Першиковой, Переверзевой, Бароновой и Баядяна, контролировавших банк "Новация", 1,425 млрд рублей.

В сообщении отмечалось, что в ходе конкурсного производства установлено: контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующие банк лица не предпринимали меры по предупреждению его банкротства.

"В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме", - отмечало АСВ.

Эти обстоятельства и стали основанием для заявления о привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Новация" 23 января 2017 года. По мнению регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Как говорилось в сообщении ЦБ, адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Кроме того, в связи с потерей ликвидности банк "Новация" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.

На момент отзыва лицензии в банке было около 27,5 тыс. счетов физических лиц и 1,8 тыс. счетов юридических лиц.

Арбитражный суд Краснодарского края в марте 2017 года признал "Новацию" банкротом. В отношении кредитной организации было открыто конкурсное производство сроком на год, позже оно неоднократно продлевалось. Конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Новация" является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, на 1 октября 2016 года банк располагал 1,6 млрд рублей средств физлиц.

Банком-агентом по выплатам страхового возмещения вкладчикам банка Агентство по страхованию вкладов по результатам конкурса определило филиал Россельхозбанка.

Банк "Новация" по итогам 2016 года занимал 411-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".