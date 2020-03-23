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Минфин поддержал идею о лишении части ввозимой продукции тарифных преференций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддержал предложение Минсельхоза об исключении некоторых видов продукции из перечня товаров, при ввозе которых в ЕАЭС из развивающихся стран предоставляются тарифные преференции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с межведомственной перепиской, в частности, с письмом Минфина.

Согласно документу, лишить тарифных преференций предлагается ввоз замороженного мяса крупного рогатого скота, сыров и творога, срезанных цветов и бутонов, яблок, груш и айвы, а также пальмового масла.

Система тарифных преференций для поставок из развивающихся стран введена в Таможенном союзе с 1 января 2010 года. Она дает право применять нулевые или сниженные ставки ввозной пошлины. Действующий ныне перечень товаров, при ввозе которых в ЕАЭС предоставляются преференции, был утвержден решением совета ЕЭК от 13 января 2017 года.

В список развивающихся стран, поставки которых осуществляются с учетом преференций, входят, в частности, такие крупные экспортеры мяса как Бразилия и Аргентина, один из основных экспортеров цветов Эквадор и поставщик пальмового масла Малайзия.

Минфин РФ Минсельхоз РФ

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