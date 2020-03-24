Рубль утром начал расти к доллару и евро благодаря спросу на риск

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро открыли торги гэпом вниз на Московской бирже во вторник утром, рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря росту спроса на риск и укреплению валют emerging markets после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) объявила о масштабном количественном смягчении.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,55-78,72 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 78,63 руб. (-97,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 85,18 руб. (-27 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 65,64 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,253 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,525 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и росту спроса на рисковые активы после предпринятых ФРС США действий по поддержке финансовой системы. ФРС сообщила в понедельник, что будет выкупать гособлигации фактически в неограниченных масштабах, а также запустит ряд новых программ кредитования бизнеса. Ранее размер покупки активов был установлен на уровне $700 млрд.

Предпринятые Федрезервом меры, как ожидают в ЦБ, "будут оказывать поддержку широкому кругу рынков и институтов, тем самым поддерживая приток кредитов в экономику".

ФРС также пообещала, что "продолжит использовать весь спектр инструментов для поддержания потока кредитования домохозяйств и компаний".

Готовность Федрезерва сделать практически все возможное для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса для американской экономики привела к существенному росту интереса инвесторов к риску, пишет Dow Jones. Кроме того, своп-линии Федрезерва с рядом центробанков других стран обеспечивают доступность долларов за рубежом, отмечают эксперты DBS.

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности. Об этом заявили в понедельник как министр финансов Стивен Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут на торгах во вторник после принятия очередных мер Федеральной резервной системы по поддержке экономики в условиях пандемии, вызванной коронавирусом.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени выросла на 4,4%, до $28,22 за баррель. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,31% - до $24,6 за баррель.

"Нефть стремится вверх в основном на фоне ослабления доллара из-за беспрецедентных мер ФРС, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует CNBC. - Волатильность WTI будет оставаться сильной, и трейдерам не стоит удивляться, если рост в конечном итоге спадет".