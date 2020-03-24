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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

"Газпром" посоветовал сотрудникам держаться подальше друг от друга в столовой

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сотрудникам "Газпрома", которые все же продолжают трудиться в офисе, рекомендовали в столовых садиться подальше друг от друга, а еще лучше - забирать еду в ланч-боксах.

На прошлой неделе в "Газпроме" вышел приказ о переводе сотрудников на удалённую работу, если есть такая возможность. В компании оценили, что выполнять "трудовую функцию вне места нахождения предприятия" могут около 80% сотрудников администрации ПАО "Газпром".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, хозяйственное управление "Газпрома" информировало работников о необходимости соблюдать расстояние 1 метр за обеденными столами в столовых бизнес-центров в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

При этом в отличие от рекомендаций Министерства, у специалистов "Газпрома" еще более строгие установки: "управление рекомендует придерживаться формата питания на вынос в одноразовых контейнерах, минимизировав потребление в торговых залах предприятий питания".

Газпром

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