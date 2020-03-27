ЦБ обещал банкам кредиты под 4% для кредитования работодателей для выплат зарплат

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Банк России пообещал дать банкам кредиты под 4% на 1 год для кредитования компаний для выплаты зарплат сотрудникам.

Максимальный размер кредита для каждого банка будет рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных им малому и среднему бизнесу МСП на обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с программой, одобренной правительством.

ЦБ также решил уточнить условия программы по поддержке кредитования малых и средних предприятий (МСП) с лимитом в 500 млрд рублей.

"В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками", - говорится в пресс-релизе.

Ставка по кредитам, которые получат предприятия МСП в рамках этой программы, в течение первых шести месяцев не должна превышать установленного программой уровня. Как сообщалось, ставка по этой программе с 23 марта установлена в размере 4%.

"Дополнительных ограничений и требований по объему портфеля для кредитной организации при предоставлении кредитов Банка России в рамках указанных 150 млрд рублей не предусмотрено", - отметил регулятор.

При этом по кредитам в рамках оставшейся части общего лимита в 500 млрд рублей скорректирован порядок расчета максимального объема предоставления средств для каждого банка. Как поясняет регулятор, теперь этот объем будет рассчитываться как разница между объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое число текущего месяца (за вычетом задолженности по предоставленным кредитам на расчеты по зарплате) и объемом этого портфеля на 1 апреля 2020 года, уменьшенного на 5%. Ранее в качестве базы предполагался размер портфеля на 1 марта 2020 года.

Кроме того, в сообщении говорится, что снижение рублевого кредитного портфеля субъектам МСП (включая задолженность по кредитам на выплату зарплат) на первое число текущего месяца ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 апреля 2020 года теперь не будет основанием для предъявления Центробанком требования досрочно погасить привлеченные банком средства по данному механизму. "При этом в случае снижения текущего объема портфеля ниже 95% от объема портфеля на 1 апреля 2020 года процентная ставка по уже предоставленным банку кредитам (за исключением кредитов на цели поддержки выплат субъектами МСП заработных плат в рамках правительственной программы) будет повышена до 5,00% годовых, а при снижении ниже 85% - до уровня ключевой ставки, увеличенной на 1 процентный пункт", - указано в пресс-релизе.

Ранее ЦБ объявил о расширении программы рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП): ограничивает процентные ставки по кредитам и вводит новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей, чтобы поддержать объемы кредитования МСП.

По обоим инструментам процентная ставка ЦБ устанавливается с 23 марта в размере 4%. Также ЦБ предоставит банкам и микрофинансовым организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП по реструктурированным ссудам.

Кроме того, кредитным и микрофинансовым организациям предоставлена возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика - субъекта МСП для целей формирования резервов.