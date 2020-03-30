В Кремле не стали комментировать продажу "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сделку продажи "Роснефтью" активов в Венесуэле российскому правительству.

По его словам, он не комментирует никакие аспекты сделки.

"Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую", - добавил он.

РАнее ПАО "НК "Роснефть" объявило о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.

Корпорация 28 марта заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

"По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", - сообщает "Роснефть".

В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО "НК "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-ных дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%, уточняет НК.Ни "Роснефть", ни правительство пока не назвали госкомпанию, которая купила активы НК, и не ответили на вопрос, был ли это "Роснефтегаз" или какая-то другая структура.