В Кремле не стали комментировать продажу "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству РФ
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сделку продажи "Роснефтью" активов в Венесуэле российскому правительству.
По его словам, он не комментирует никакие аспекты сделки.
"Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую", - добавил он.
РАнее ПАО "НК "Роснефть" объявило о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Корпорация 28 марта заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.
"По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", - сообщает "Роснефть".
В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО "НК "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-ных дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%, уточняет НК.Ни "Роснефть", ни правительство пока не назвали госкомпанию, которая купила активы НК, и не ответили на вопрос, был ли это "Роснефтегаз" или какая-то другая структура.
НК "Роснефть" реализовывала совместно с венесуэльской PDVSA 5 upstream-проектов: Petromonagas S.A. (доля "Роснефти" - 40%), Petroperija S.A. (40%), Boqueron S.A. (26,67%), Petromiranda S.A. (32%) и PetroVictoria S.A. (40%). Добыча нефти по проектам "Роснефти" в Венесуэле в 2018 году выросла на 7% и составила 8,63 млн тонн, из них доля компании составляет 2,7 млн тонн. Кроме того, "Роснефть" являлась оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао и Мехильонес.
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA с января 2019 года находится под американскими санкциями. Минфин США 18 февраля 2020 года включил в санкционный список за торговлю венесуэльской нефтью структуру "Роснефти" - Rosneft Trading, а 12 марта еще одну - TNK Trading International. Между тем "Роснефть" неоднократно заявляла, что все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплаченных договоров. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы перед компанией составляла $2,3 млрд, в третьем квартале PDVSA снизила долг перед НК до $800 млн.
Крупнейшими акционерами "Роснефти" ранее являлись государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.