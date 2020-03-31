Рубль укрепляется к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и укреплению цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,0-79,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,22 руб./$1 (-9,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,2 руб./EUR1 (-42,39 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,26 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,4895 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,4302 рубля выше официального курса.

Повышение деловой активности в промышленности Китая

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов вторника благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подрастающей нефти. Участники торгов позитивно оценивают неожиданное повышение деловой активности в промышленности Китая и продолжают анализировать данные о распространении эпидемии коронавируса.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Скачок индекса в марте отражает возобновление работы китайских предприятий после приостановки из-за карантинных мер, но не говорит о возврате производственной активности к нормальным уровням, отмечают эксперты. Власти Китая приняли ряд мер, чтобы помочь бизнесу возобновить производство и сохранить рабочих места, в том числе, снизили налоги и предоставили денежные субсидии.

Актуальная ситуация с пандемией коронавируса

По состоянию на 8:00 по московскому времени вторника, в мире насчитывалось 770 520 человек, заболевших COVID-19, скончались 36 942 человека, поправились более 158 тысяч, сообщила газета South China Morning Post. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 785 979 человек, смертельных случаев - 37 810.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 164 274 инфицированных и 3 040 смертельных случаев, сообщила South China Morning Post.

Разговор Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре в понедельник вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

"Главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе. Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты также обсудили текущее состояние мирового нефтяного рынка и договорились проводить консультации по этому вопросу по линии министров энергетики двух стран.

Цены на нефть уверенно растут после обновления многолетних минимумов

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на азиатских торгах во вторник после падения до 18-летних минимумов накануне, 30 марта, на фоне беспокойства по поводу падения спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве увеличились на 1,36% - до $26,78 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 5,38% - до $21,17 за баррель.

WTI 30 марта достигла минимума закрытия с февраля 2002 года, а Brent коснулась самой низкой отметки с ноября того же года, по данным Dow Jones Market Data. С начала марта оба контракта упали в цене примерно на 55%.

Учитывая замедление мировой экономики и падение спроса потребителей на нефтепродукты, цена в $10 за баррель WTI или даже Brent "нисколько не исключена" и может быть достигнута уже в начале-середине второго квартала, отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.