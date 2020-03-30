Путин и Трамп по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и нефть

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти.

Как следует из сообщения Кремля, главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире и проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе.

"Обсуждены возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении", - говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти и затронули некоторые вопросы двусторонних отношений.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в пресс-службе.