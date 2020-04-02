ФРС смягчила на год требования к резервному капиталу банков

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) временно смягчила требования к резервному капиталу крупнейших банков США, чтобы снизить напряженность на рынке US Treasuries и увеличить возможности банков по кредитованию потребителей и бизнеса.

Изменения коснутся так называемого "дополнительного финансового рычага" - резервного капитала, который, в соответствии с требованиями ФРС, вступившими в силу в 2013 году, должен составлять не менее 3% от суммы активов банков. Требование, относящееся к фининститутам с активами более $250 млрд, фактически не дает им возможности наращивать кредитование без увеличения резервного капитала.

Федрезерв объявил, что исключает казначейские облигации США, а также депозиты финкомпаний в федеральных резервных банках (ФРБ) из расчета резервного капитала сроком на год - до 31 марта 2021 года. В связи с этим банки смогут учитывать в составе дополнительного финансового рычага кредиты потребителям и бизнесу.

Это, как ожидается, ослабит ограничения и даст фининститутам возможность более активно поддерживать экономику США за счет новых кредитов.

"Финансовые компании увеличили более чем вдвое капитал и объемы ликвидности за последнее десятилетие, и теперь мы хотим подтолкнуть их к использованию этих преимуществ для поддержки домовладельцев и бизнеса", - отмечается в пресс-релизе ФРС.

"Банки копили деньги на черный день, и этот черный день настал", - говорит аналитик Wells Fargo Майк Майо.