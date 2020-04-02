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WSJ узнала о готовящейся встрече Трампа с главами американских нефтяных компаний

В ходе совещания планируется обсудить возможную помощь на фоне обвала рынка нефти

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу провести встречу с руководителями ведущих американских нефтяных компаний, чтобы обсудить возможные меры поддержки нефтяного сектора страны, оказавшегося в сложном положении из-за падения цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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По информации издания, во встрече примут участие главы таких компаний, как Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Continental Resources и другие.

Газета предполагает, что участники совещания обсудят такие варианты помощи, как введение пошлины на импорт нефти в США из Саудовской Аравии, а также временное освобождение от выполнения закона, согласно которому транспортировку нефти между городами США могут осуществлять только американские танкеры.

Однако, по данным The Wall Street Journal, не все участники предстоящей встречи считают такие идеи правильными.

США Дональд Трамп Exxon Mobil Chevron Occidental Petroleum Continental Resources

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