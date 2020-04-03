Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Акции Tesla взлетели на 17% на данных о поставках в I квартале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Tesla Inc. в первом квартале выпустила 102,67 тыс. электромобилей, а поставки составили 88,4 тыс., сообщается в пресс-релизе американской компании.

"Это наш лучший результат за первый квартал", - отмечается в сообщении.

В том числе в январе-марте было выпущено 15,39 тыс. машин Model S/X и 87,28 тыс. Model 3/Y. Поставки электромобилей этих моделей составили соответственно 12,2 тыс. и 76,2 тыс.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали поставки компании на уровне 89 тыс. машин, включая 75,7 тыс. седанов Model 3.

Tesla сообщила, что производство Model Y началось в январе, а отгрузка - в марте, то есть существенно раньше графика.

Кроме того, компания заявила о продолжении производства автомобилей рекордными темпами на заводе в Шанхае.

Котировки акций автопроизводителя подскочили более чем на 17% на электронных торгах в четверг после опубликования отчетности. Капитализация Tesla за последние 12 месяцев выросла на 59%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 снизился примерно на 12% за этот период.

Tesla

Новости

FT узнала о лоббистской кампании нефтяников США против РФ и Саудовской Аравии

Фондовый рынок США вырос во главе с акциями энергетических компаний

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Make oil great again. Обобщение

Make oil great again. Обобщение

Саудовская Аравия готова снизить добычу нефти до 9 млн б/с при участии стран G20

Минтруд допустил, что при нехватке денег в Пенсионном фонде их возьмут в ФНБ

"АвтоВАЗ" попросил у самарских властей разрешения возобновить работу

Олег Тиньков покинул совет директоров Тинькофф банка

Общий объем торгов на Московской бирже в марте достиг исторического максимума

Общий объем торгов на Московской бирже в марте достиг исторического максимума

Нефть дорожает на 32% на сообщениях о возможном созыве экстренной встречи ОПЕК+

Нефть дорожает на 32% на сообщениях о возможном созыве экстренной встречи ОПЕК+
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');