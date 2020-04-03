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ФНБ в марте увеличился в 1,6 раза до 12,86 трлн рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля 2020 года составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 марта объем ФНБ составлял 8 трлн 249,6 млрд рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $123,145 млрд. Таким образом, за март его объем увеличился в 1,6 раза, или на 4,6 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 апреля размещено $57 млрд 232,2 млн, 49 млрд 484 млн евро, 9 млрд 616,2 млн фунтов стерлингов и 1 трлн 494,25 млрд рублей.

В марте средства в иностранных валютах в суммах $20,631 млрд, 18,431 млрд евро и 3,589 млрд фунтов стерлингов, приобретенные за счет средств федерального бюджета в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов за 2019 год, зачислены на счета по учету средств ФНБ в соответствующих иностранных валютах.

В результате по состоянию на 1 апреля объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 11,095 трлн рублей, или $142,736 млрд (9,8% ВВП).

Также в марте средства ФНБ на $8,679 млрд, 7 925,5 млн евро и 1 610,5 млн фунтов стерлингов были конвертированы в 1,494 трлн рублей для приобретения обыкновенных акций Сбербанка России.

ФНБ

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