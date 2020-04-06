Продажи автомобилей в Великобритании в марте рухнули на 44%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Регистрация новых автомобилей в Великобритании в марте рухнула на 44,4%, поскольку многие автосалоны были закрыты из-за коронавируса.

Продажи составили 254 684 машин против 458 054 в марте прошлого года. Это стало самым значительным падением, превзошедшим даже темпы снижения времен последнего финансового кризиса (в марте 2009 года продажи сократились на 30,5%), отмечается в сообщении британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Кроме того, мартовский показатель продаж стал худшим для этого месяца с конца 1990-х годов, когда была изменена система подсчетов.

"Поскольку в течение большей части марта страна была заблокирована в кризисном режиме, этот спад не стал сюрпризом, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хос. - Как долго рынок останется в тупике - неизвестно, но он снова откроется. А пока мы будем продолжать работать с правительством и делать все возможное, чтобы тысячи занятых в этом секторе людей были готовы приступить к работе".

Продажи автомобилей в первом квартале сократились на 31% - до 483 557 по сравнению с 701 036 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики SMMT снизили прогноз регистрации машин на весь 2020 год до 1,73 млн, что на 23% хуже предыдущей оценки.

Продажи автомобилей с дизельным двигателем в Великобритании в марте рухнули на 62% (до 44,8 тыс.), с бензиновым двигателем - на 50% (до 153 тыс.). Между тем реализация электромобилей (без учета гибридов) взлетела почти втрое и превысила 11,69 тыс.

Самыми популярными в Великобритании в прошлом месяце были автомобили Volkswagen Golf (7,1 тыс.), Ford Fiesta (6,69 тыс.) и Mini (6 тыс.).

Во Франции в марте регистрация новых автомобилей упала на 72%, в Испании - на 69%, в Италии - на 85%, отмечается также в сообщении SMMT.