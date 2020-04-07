Минстрой обещал поддержать реализуемые по старым правилам проекты

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что нужно поддержать проекты жилых новостроек, которые реализуют по старому механизму финнасирования, чтобы недопустить в сложной ситуации появления новых обманутых дольщиков. Он сказал это в Госдумен на рабочей группе по защите прав дольщиков.

"Принципиально важно, что проекты по старым правилам в этих условиях, когда начинает падать спрос на покупку жилья, нам важно поддержать, поддержать тех застройщиков, чтобы они все эти процедуры завершили. Поэтому сейчас на площадке правительства мы активно ведем консультации, чтобы падающий спрос поддержать. Чтобы они не создали нам более серьезных проблем", - отметил он.

Якушев напомнил, что в работает Фонд по защите прав дольщиков, создаются региональные фонды, прописаны "дорожные карты", выделены средства в рамках антикризисных мер.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.