Сбербанк выдал рекордный для марта объем кредитов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в марте выдал рекордный для этого месяца объем кредитов как частным, так и корпоративным клиентам - 315 млрд рублей и 1,15 трлн рублей соответственно, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 5,4% в номинальном выражении и на 0,4% без учета валютной переоценки, розничный кредитный портфель при этом вырос на 1,1%.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в марте выросли до 109,4 млрд рублей с 43,1 млрд рублей в феврале.

"Существенное влияние на расходы по резервам оказало резкое ослабление рубля по отношению к основным валютам (на 16% к доллару США и евро за месяц), которое привело к досозданию резервов по валютным кредитам в размере более 60 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Это компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка", - говорится в сообщении Сбербанка.

Кроме того, в марте был сформирован дополнительный объем резервов на фоне ожидаемого замедления российской экономики, заявил зампред Сбербанка Александр Морозов, чьи слова приводятся в релизе.

За первый квартал расходы на риск составили 178,8 млрд рублей против 21,5 млрд рублей годом ранее. На 1 апреля объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,9 раза.