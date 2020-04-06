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Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России продлевает срок действия условий по вкладам, которые заканчиваются с 30 марта по 6 мая.

Как следует из пресс-релиза кредитной организации, условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад. В этом случае начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день - 6 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 6 мая, то они смогут сделать это без ограничений в "Сбербанк Онлайн" или в отделении банка, которое будет работать в эти дни. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

"Это решение позволит оставаться дома в течение нерабочих дней, объявленных президентом, и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений", - отметил директор дивизиона "Занять и Сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Сбербанк

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