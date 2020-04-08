"Дело" выплатила миноритариям "Трансконтейнера" почти 60 млрд руб. за 49,6% акций

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Дело" в рамках оферты по выкупу акций ПАО "Трансконтейнер" приобрела у структуры Александра Абрамова и Романа Абрамовича - ООО "Енисей Капитал" - и ВТБ доли в железнодорожном операторе, следует из сообщения группы.

"Группа компаний "Дело" 8 апреля оплатила выкуп 49,6410% акций миноритарных акционеров ПАО "Трансконтейнер" в рамках обязательной оферты, тем самым консолидируя более 99,6% крупнейшего интермодального контейнерного оператора России", - говорится в сообщении.

"Выполнение всех обязательств в рамках оферты в полном объеме и в установленные сроки свидетельствует о серьезности намерений группы "Дело" в отношении развития "Трансконтейнера". Складывающаяся в экономике и в транспортной сфере сложная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, заставляет нас принимать целый ряд оперативных решений в холдинге, включая и "Трансконтейнер", - прокомментировал ситуацию президент и основной акционер управляющей компании "Дело" Сергей Шишкарёв.

"На этой неделе мы, в частности, обсудили рабочие версии скорректированного бюджета компании и стресс-сценарии развития в условиях возможного падения объема перевозок. И консолидация всего пакета "Трансконтейнера" значительно облегчает принятие корпоративных решений. Мы благодарны Сбербанку за то, что в это непростое время они проявили себя как надежный партнер, безукоризненно выполняя все обязательства в рамках нашего долгосрочного сотрудничества", - добавил он.

Согласно сообщению, в рамках оферты группа "Дело" выплатила миноритариям ж/д оператора почти 60 млрд руб. Финансирование выкупа акций осуществлялось за счет привлечения кредитной линии Сбербанка. Общая стоимость пакета в 99,6410% акций "Трансконтейнера", которым владеет "Дело" превысила 120 млрд рублей.

В конце марта ООО "Енисей Капитал" и ВТБ приняли оферту "Дела" на выкуп своих долей в "Трансконтейнере", (у первого - 25,1% акций, у второго - 24,47% с форвардом в пользу структуры Абрамова и Абрамовича). По итогам обязательного предложения к выкупу было предъявлено 49,64% бумаг. Оплату необходимо было произвести в течение 17 дней (до 10 апреля - ИФ). Стоимость выкупа акций в рамках оферты была установлена на уровне цены аукциона - 8,679 руб. Общая стоимость пакета "Дела" после консолидации 99,6410% оценивалась в 120 млрд рублей.

Финансирование выкупа акций будет осуществляться за счет привлечения кредитной линии Сбербанка (MOEX: SBER), сообщала ранее группа. Сбербанк позже подтвердил, что профинансирует всю сделку по выкупу пакета в "Трансконтейнере", включая возможный выкуп доли миноритариев. В рамках оферты банк предоставил группе банковскую гарантию на 60,3 млрд рублей.

В начале апреля "Дело" и Шишкарев перезаложили Сбербанку свои доли в ООО "ДелоПортс", ООО "Дело-Центр" и "Управляющей компании "Дело" в связи с открытием кредитной линии на платежи по оферте.

"Трансконтейнер" владеет и управляет более 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, около 28 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, более 400 автомобилей и свыше 200 единиц погрузочной техники. Оператор имеет сеть терминалов в РФ (примерно на 40 станциях) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

Группа "Дело" - один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России, владеет стивидорными активами в морском порту Новороссийск. Ключевые активы группы: контейнерный терминал "НУТЭП", зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".

В ноябре 2019 года группа "Дело" выиграла аукцион по продаже 50% + 2 акций ПАО "Трансконтейнер". После аукциона ГК "Росатом" приобрела 30% в группе "Дело", сделка была закрыта в декабре прошлого года. В 2018 году группа "Дело" купила 30,75% акций Global Ports - крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов.