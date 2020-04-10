В Белоруссии начали сбор подписей за снижение цен на бензин на заправках

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии на сайте "Удобный город" начался сбор подписей под петицией с требованием к госорганам и "Белнефтехиму" снизить цены на бензин и солярку на АЗС с учетом падений котировок нефти.

Авторы обращения отметили, что, когда нефть дорожала, топливо на внутреннем рынке также дорожало.

"В настоящий момент при резком падении цен на нефть, стоимость топлива почему-то не "изменилась". Поэтому просим "изменить" стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть", - пишут они.

Пока петицию подписали около 2200 человек.

1 марта "Белнефтехим" увеличил цены на моторное топливо на одну копейку за литр, это было девятое с начала года подорожание автотоплива.

В концерне пояснили, что цены повышены в очередной раз с учетом того, что "в январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов за один баррель" и изменения обменного курса белорусского рубля. Там добавили, что "текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте".