Африканские страны сократят добычу нефти вместе с ОПЕК+

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Члены Африканской организации производителей нефти (APPO) обязались присоединиться к соглашению стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи.

"Страны-члены APPO, не участвовавшие в сделке ОПЕК+, также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти и скорректировать свою суточную добычу", - говорится в сообщении ОПЕК.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что не входящие в ОПЕК+ страны сократят нефтедобычу на 5 млн б/с, ОПЕК+ - на 10 млн б/с.