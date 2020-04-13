ЕЦБ спрогнозировал в Европе более серьезную рецессию, чем в других частях мира

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальные регионы мира, и ее экономика может продемонстрировать явные признаки восстановления лишь в следующем году, считает заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

Перспективы экономики ухудшаются на фоне продления карантинных мер в еврозоне с целью ограничить темпы распространения коронавируса. Так, экономика Франции сократилась примерно на 6% в первом квартале, а ВВП Германии, как ожидается, упадет почти на 10% за аналогичный период, пишет агентство Bloomberg.

"Наиболее вероятный сценарий в еврозоне заключается в том, что мы увидим некоторые признаки начала роста в третьем квартале, но до настоящего восстановления экономической активности придется ждать до 2021 года", - сказал Гиндос в интервью испанской газете La Vanguardia, опубликованном на сайте ЕЦБ. "В любом случае динамика в 2021 году не сможет компенсировать весь спад в 2020-м", - отметил он.

ЕЦБ пытается поддержать экономику с помощью беспрецедентного объема мер стимулирования, в том числе выплачивая банкам деньги за получение займов, чтобы убедиться, что у них есть возможность выдавать кредиты компаниям и населению. В конце прошлого месяца ЕЦБ начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Власти европейских стран также принимают дополнительные меры для ограничения негативного влияния пандемии. Министры финансов Европейского союза на прошлой неделе договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, утвердив план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров. "С учетом всех этих мер Европа лучше готова к ответу на этот беспрецедентный кризис", - сказал Гиндос.

Его коллега в совете управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф, возглавляющий ирландский центральный банк, в интервью Business Post заявил о необходимости "более существенных действий", будь то выпуск специальных единых облигаций еврозоны, которые уже получили название "коронабонды", или "что-то новое, что может предложить Еврокомиссия".

По словам Гиндоса, дополнительные правительственные расходы на борьбу с последствиями коронавируса могут достичь 1,5 трлн евро - "объема, подобного которому мы, вероятно, никогда до этого не видели".

В то же время он подчеркнул, что уровень задолженности в еврозоне остается устойчивым. "Когда кризис кончится, ситуация в экономике вернется в норму", - сказал он.

"Мы не рассматриваем сценарии, которые предусматривают проблему с задолженностью. Это не тот сценарий, который я предполагаю", - отметил Гиндос.