Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

ЕЦБ спрогнозировал в Европе более серьезную рецессию, чем в других частях мира

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Европа, вероятно, столкнется с более серьезной рецессией, чем остальные регионы мира, и ее экономика может продемонстрировать явные признаки восстановления лишь в следующем году, считает заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

Перспективы экономики ухудшаются на фоне продления карантинных мер в еврозоне с целью ограничить темпы распространения коронавируса. Так, экономика Франции сократилась примерно на 6% в первом квартале, а ВВП Германии, как ожидается, упадет почти на 10% за аналогичный период, пишет агентство Bloomberg.

Экономический кризис

"Наиболее вероятный сценарий в еврозоне заключается в том, что мы увидим некоторые признаки начала роста в третьем квартале, но до настоящего восстановления экономической активности придется ждать до 2021 года", - сказал Гиндос в интервью испанской газете La Vanguardia, опубликованном на сайте ЕЦБ. "В любом случае динамика в 2021 году не сможет компенсировать весь спад в 2020-м", - отметил он.

ЕЦБ пытается поддержать экономику с помощью беспрецедентного объема мер стимулирования, в том числе выплачивая банкам деньги за получение займов, чтобы убедиться, что у них есть возможность выдавать кредиты компаниям и населению. В конце прошлого месяца ЕЦБ начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Власти европейских стран также принимают дополнительные меры для ограничения негативного влияния пандемии. Министры финансов Европейского союза на прошлой неделе договорились о пакете мер на 540 млрд евро для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, утвердив план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров. "С учетом всех этих мер Европа лучше готова к ответу на этот беспрецедентный кризис", - сказал Гиндос.

Его коллега в совете управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф, возглавляющий ирландский центральный банк, в интервью Business Post заявил о необходимости "более существенных действий", будь то выпуск специальных единых облигаций еврозоны, которые уже получили название "коронабонды", или "что-то новое, что может предложить Еврокомиссия".

По словам Гиндоса, дополнительные правительственные расходы на борьбу с последствиями коронавируса могут достичь 1,5 трлн евро - "объема, подобного которому мы, вероятно, никогда до этого не видели".

В то же время он подчеркнул, что уровень задолженности в еврозоне остается устойчивым. "Когда кризис кончится, ситуация в экономике вернется в норму", - сказал он.

"Мы не рассматриваем сценарии, которые предусматривают проблему с задолженностью. Это не тот сценарий, который я предполагаю", - отметил Гиндос.

ЕЦБ Луис де Гиндос Европа Гарбиэль Махлуф

Новости

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение

ЦБ рекомендовал лишать премии сотрудников банков за введение клиентов в заблуждение

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Метания Мексики не испортили России, Саудовской Аравии и США сделку "ОПЕК+2.0". Обзор

Метания Мексики не испортили России, Саудовской Аравии и США сделку "ОПЕК+2.0". Обзор

ОПЕК+ снизит нефтедобычу на 5,8 млн б/с до мая 2022 года

Россия, Саудовская Аравия и США возглавят международный альянс ОПЕК++

Россия, Саудовская Аравия и США возглавят международный альянс ОПЕК++

Страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля примерно на 12,5 млн б/с

Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн б/с

Страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн б/с
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');