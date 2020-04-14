Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,4-1,5%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками, подогретыми неплохой статистикой о внешней торговле Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,4-1,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2665,32 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1141,84 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар упал до 73,31 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Татнефти" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), "РусАла" (+1,6%), "Ростелекома" (+1,6%), "Распадской" (+1,6%), "Газпрома" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Россетей" (+1,5%), Сбербанка (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций делает попытки роста вслед за мировыми фондовыми индексами - признаки стабилизации эпидемиологической обстановки в странах Европы и заявление президента США о возможности ослабления ограничений "раньше срока" дали повод для проявления осторожного оптимизма.

Между тем, в ближайшие дни определяющим фактором для западных рынков акций может стать поток корпоративной отчетности, в которой отразится первый ущерб от ограничительных мер в первом квартале. Во вторник до открытия торгов в США ожидается отчетность Johnson & Johnson, JPMorgan (14:00 по московскому времени), Wells Fargo (15:00 по Москве). На валютном рынке курс доллара может находиться под давлением под действием внешнего фона, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, впереди длительное восстановление мировой экономики. Оценки экспертов укладываются в диапазон падения мирового ВВП в текущем году на 8-10%. Уже на этой неделе Китай сообщит первую оценку ВВП за I квартал, данные по промышленному производству и розничным продажам за март. Впрочем, падение мирового ВВП будет происходить на фоне масштабных вливаний денег со стороны ведущих центральных банков, что приведет к размыванию ценности валют. Поэтому золото и золотодобывающие компании продолжают пользоваться спросом.

По мере выхода мировой экономики из коронавирусного шока инвестиционные потоки в рамках стратегии "carry trade" лишь усилятся. Однако на ближайшее время диапазон 70,0-75,0 руб. за доллар будет оставаться актуальным.

Главным вопросом для рынка остаются сроки, когда власти США смогут частично или полностью снять ограничения с экономики. В Нью-Йорке продолжается снижение числа госпитализаций. Однако число инфицированных в США уже достигло 558 тыс., а количество летальных исходов превысило 22 тыс.

Азиатские торги проходят в оптимистичном ключе благодаря статистике из Китая, инвесторы пытаются оценить вероятность восстановления экономической активности после пандемии.

Китай заметно улучшил показатели экспорта и импорта в марте, показав, что решительные меры по борьбе с коронавирусом не означают экономический коллапс. Восстановление китайских закупок поддерживает цены на сырьевом рынке и позволяет рассчитывать на схожее восстановление в других странах, где также решают проблему COVID-19. Минэнерго США ожидает ускорения падения производства на сланцевых проектах из-за низких цен в апреле. Российский рынок акций во вторник может восстановить часть потерь предыдущих двух дней за счет надежд на восстановление экономики Китая, считает Кочетков.

В США накануне снизились индексы Dow Jones (-1,4%) и S&P 500 (-1%) впервые за последние три сессии, тогда как вырос Nasdaq (+0,5%).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и готовятся к началу сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который позволит оценить ее воздействие на финансовые результаты и прогнозы компаний.

Эти результаты станут тестом для фондового рынка, который пытается восстановиться после болезненной распродажи, пишет The Wall Street Journal. Ожидается, что пандемия COVID-19 приведет к существенному сокращению экономики и резкому падению прибыли компаний в 2020 году. Между тем масштаб последствий пока не ясен.

Следом во вторник растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite растет на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 1,5%) на фоне выхода данных о внешней торговле Китая.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% при прогнозах снижения на 14%. Объем импорта снизился всего на 0,9% при прогнозах падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

Нефть утром во вторник также подросла, рынок продолжает оценивать соглашение ОПЕК+ в попытках понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $31,96 за баррель (+0,7% и +0,8% в понедельник), майская цена WTI - $22,47 за баррель (+0,3% и -1,5% накануне).

Государства ОПЕК+ в выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе телефонной конференции в понедельник, что его страна готова при необходимости согласовать дальнейшее сокращение добычи, когда страны ОПЕК+ вновь встретятся в июне.

Тем временем, президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в твиттере в понедельник, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, - это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.